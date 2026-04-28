В Бишкеке пройдет международный айтыш, посвященный 90-летию Бексултана Жакиева

В Бишкеке состоится международный айтыш акынов, приуроченный к 90-летию героя Кыргызской Республики, писателя и драматурга Бексултана Жакиева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, в состязании примут участие кыргызские и казахские акыны. Общий призовой фонд конкурса составляет 3 миллиона сомов.

Айтыш пройдет в три этапа: отборочный, республиканский и международный.

Отборочный тур состоится 2 мая в 10.00 в Кыргызском национальном театре «Манас». В нем примут участие акыны из всех регионов страны. По итогам 12 лучших участников пройдут в следующий тур.

Республиканский этап пройдет 11 мая в 17.00 на той же площадке. По его итогам определятся пять финалистов, которые представят КР на международном уровне.

Финальный международный тур пройдет 16 мая в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В нем примут участие по пять акынов от Кыргызстана и Казахстана.