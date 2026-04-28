Общество

В Бишкеке пройдет международный айтыш, посвященный 90-летию Бексултана Жакиева

В Бишкеке состоится международный айтыш акынов, приуроченный к 90-летию героя Кыргызской Республики, писателя и драматурга Бексултана Жакиева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, в состязании примут участие кыргызские и казахские акыны. Общий призовой фонд конкурса составляет 3 миллиона сомов.

Айтыш пройдет в три этапа: отборочный, республиканский и международный.

Отборочный тур состоится 2 мая в 10.00 в Кыргызском национальном театре «Манас». В нем примут участие акыны из всех регионов страны. По итогам 12 лучших участников пройдут в следующий тур.

Республиканский этап пройдет 11 мая в 17.00 на той же площадке. По его итогам определятся пять финалистов, которые представят КР на международном уровне.

Финальный международный тур пройдет 16 мая в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В нем примут участие по пять акынов от Кыргызстана и Казахстана.

Фото Минкультуры.

Отмечается, что мероприятие направлено на популяризацию традиционного искусства импровизации и укрепление культурных связей между двумя народами.
Материалы по теме
Бишкек качнул. Международный хип-хоп фестиваль собрал танцоров со всего мира
Минкульт раздает заказы СМИ. Объявлен конкурс на господдержку проектов
В южной столице пройдет масштабный книжный фестиваль «Окурман Ош»
В Бишкеке пройдет Неделя традиционной музыки
Международный фестиваль «Айгүл гүлү» пройдет в Баткене
С проката сняли фильм «Өч-2» и уволили директора «Кыргызтасмасы»
TikTok-форматы в дело: «Кыргызсериал» объявил конкурс на вертикальные сериалы
Творческий вечер казахстанского акына Шалкарбая Избасарова пройдет в Бишкеке
В Бишкеке отметят 100-летие Касыма Каимова
Возле здания Минкультуры разваливается памятник Айдарбекову — отвалились буквы
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Бизнес
Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с&nbsp;абонентами Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами
Бали ближе с&nbsp;каждым переводом с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Бали ближе с каждым переводом с «Оптима Банком»
Госаккредитация медвузов: реформа качества или риск для всей отрасли? Госаккредитация медвузов: реформа качества или риск для всей отрасли?
MEGA&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет, соединяя страну MEGA — 20 лет, соединяя страну
