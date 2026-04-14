Общество

Международный фестиваль «Айгүл гүлү» пройдет в Баткене

20-21 апреля в Баткене состоится международный фестиваль «Айгүл гүлү», посвященный редкому, занесенному в Красную книгу, цветку Айгуль. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, запланированы конкурсы по нескольким направлениям: выставка изделий народных ремесел, ярмарка национальной кухни, а также конкурс народного пения и инструментального исполнения.

В фестивале примут участие представители айыльных аймаков Баткенского района, а также гости из Узбекистана и Таджикистана. Мастерство участников будет оценивать международное жюри.

Фото Минкультуры.

Отмечается, что мероприятие продлится два дня. В первый день состоятся официальная церемония открытия, музыкальные конкурсы и награждение победителей. Во второй день будут организованы выставки ремесел, цветов и национальной кухни, а также познавательная экскурсия в заповедник Муз-Булак.

Победителям предусмотрены денежные призы:

  • 1-е место — 30 тысяч сомов;
  • 2-е место — 20 тысяч;
  • 3-е место — 10 тысяч.

Также участникам вручат поощрительные подарки.

Основная цель фестиваля — популяризация уникального цветка на международном уровне, укрепление культурных связей с соседними странами, а также развитие дружбы и взаимопонимания между народами.
Международный фестиваль «Айгүл гүлү» пройдет в Баткене
