13:02
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Власть

Депутат Исхак Масалиев предложил назвать в честь Ленина один из проспектов

Комментируя документ, подписанный заместителем председателя кабмина Эдилем Байсаловым, депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предложил дать имя Владимира Ленина одному из проспектов.

В документе зампредседателя кабмина предлагает полпредствам, мэриям Бишкека и Оша рассмотреть вопрос о переименовании одной из центральных улиц городов, поселков и сел, особенно улиц, ранее носивших имя Владимира Ленина, в улицу Манаса.

«Предлагает... Закон есть, порядок, разум должен быть... Братик Эдиль, ты герой по борьбе с нашей историей, с памятниками! Богатыри, заставьте так забыть время, когда вы родились и выросли в благополучии! Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин внесли огромный вклад в создание сегодняшнего Кыргызского государства. Или я ошибаюсь?» — написал Исхак Масалиев в соцсетях.

Нардеп отметил, что у нас есть улицы Махатмы Ганди, Анкары, Дэн Сяопина в Бишкеке, но нет улиц Ленина и Сталина.

«Давайте назовем одну большую улицу проспектом Ленина?» — предложил парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340151/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
Зампред кабмина и координатор ООН совершили экспедицию на ледник Кара-Баткак
В городе Ош меняют таблички переименованной улицы Ленина
«Бала Береке»: какие выплаты планируются при рождении детей, напомнил Байсалов
Эдиль Байсалов осмотрел ряд социальных объектов в Джалал-Абадской области
Эдиль Байсалов проверил соцобъекты Джумгальского района Нарынской области
Рассмотреть вопрос пособий для всех детей до трех лет предлагает Эдиль Байсалов
Эдиль Байсалов: В КР каждый четвертый житель живет за чертой бедности
Кыргызстан и Якутия укрепляют культурно-гуманитарные связи
Инвентаризация исторических зданий. Исхак Масалиев требует отставки кабмина
Рост ВВП Кыргызстана приближается к отметке 10,5 процента — Эдиль Байсалов
Популярные новости
Как в&nbsp;свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не&nbsp;бросать мусор Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор
Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от&nbsp;ГИК вне очереди&nbsp;&mdash; президент Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от ГИК вне очереди — президент
Встреча на&nbsp;Аляске. Первая реакция президента Украины Владимира Зеленского Встреча на Аляске. Первая реакция президента Украины Владимира Зеленского
&laquo;Тулпар Моторс&raquo; выпустил автомобили на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллиардов сомов «Тулпар Моторс» выпустил автомобили на сумму более 2 миллиардов сомов
Бизнес
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
&laquo;Оптима Банк&raquo; снижает ставки и&nbsp;запускает акцию &laquo;Back to&nbsp;school&raquo; «Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
19 августа, вторник
12:43
Повысить пошлину на водительские права для мигрантов в пять раз предлагают в РФ Повысить пошлину на водительские права для мигрантов в ...
12:37
Президент Казахстана посетит Кыргызстан с официальным визитом
12:31
Депутат Исхак Масалиев предложил назвать в честь Ленина один из проспектов
12:28
Турция готова помочь в подготовке кыргызской бригады трансплантологов
12:24
Вышла из дома 6 лет назад. Милиция ищет пропавшую 47-летнюю Индиру Эсекпаеву