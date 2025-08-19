Депутат Исхак Масалиев предложил назвать в честь Ленина один из проспектов

Комментируя документ, подписанный заместителем председателя кабмина Эдилем Байсаловым, депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предложил дать имя Владимира Ленина одному из проспектов.

В документе зампредседателя кабмина предлагает полпредствам, мэриям Бишкека и Оша рассмотреть вопрос о переименовании одной из центральных улиц городов, поселков и сел, особенно улиц, ранее носивших имя Владимира Ленина, в улицу Манаса.

«Предлагает... Закон есть, порядок, разум должен быть... Братик Эдиль, ты герой по борьбе с нашей историей, с памятниками! Богатыри, заставьте так забыть время, когда вы родились и выросли в благополучии! Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин внесли огромный вклад в создание сегодняшнего Кыргызского государства. Или я ошибаюсь?» — написал Исхак Масалиев в соцсетях.

Нардеп отметил, что у нас есть улицы Махатмы Ганди, Анкары, Дэн Сяопина в Бишкеке, но нет улиц Ленина и Сталина.

«Давайте назовем одну большую улицу проспектом Ленина?» — предложил парламентарий.