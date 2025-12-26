11:13
Общество

На курултае озвучили предложение изменить названия районов Бишкека

В ходе второго дня Народного курултая делегат из Бишкека предложил изменить названия районов.

«В столице имеется четыре района: Ленинский, Октябрьский, Свердловский и Первомайский. Давно пришло время поменять их названия. На какие именно, конечно, нужно решать после обсуждения с народом», — сказал он.

Напомним, подобное предложение озвучивал спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в 2022 году во время I Народного курултая. Отдельные депутаты парламента также неоднократно поднимали этот вопрос.
