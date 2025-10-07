Крупные улицы в Бишкеке переименуют. Соответствующий проект постановления принят сегодня на сессии столичного кенеша.

Ранее в мэрии предложили внести изменения, чтобы некоторые улицы от начала до конца имели одно название. Например, улица Курманджан Датки не будет иметь продолжения в виде улицы 7 Апреля. Улицы Льва Толстого и Путепроводную предлагалось переименовать в улицу Шабдана Баатыра, бульвар Молодой Гвардии и его продолжение в виде улицы Ганди — в улицу Айдарбекова, а улицы Селекционную и Муромскую — в улицу Ганди. Вместо улиц Горького и Анкара будет одно название — улица Анкара.

Также сообщалось, что Южная магистраль, которая имеет сейчас три части — улицу Жайыла Баатыра, проспект Масалиева и улицу Токомбаева, будет названа проспектом Жайыла Баатыра от начала до конца.

Сегодня на сессии вице-мэр Азамат Кадыров сказал, что во время общественного обсуждения поступили предложения от общественности, в том числе от Союза художников. Поэтому решено оставить название улицы Токомбаева, а улица Чортекова будет называться улицей Масалиева. Однако итоговое решение, как заметил чиновник, — за депутатами БГК.

Один из нардепов предложил оставить название улицы Жайыла Баатыра, а не Токомбаева.

Азамат Кадыров добавил, что мэрия ведет работу по переименованию улиц в населенных пунктах, присоединенных к Бишкеку в рамках административно-территориальной реформы.

Отметим, что проект постановления предусматривает введение моратория на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков Бишкека на 20 лет.

Инициатива направлена на устранение дублирования и фрагментированности названий улиц.