18:52
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

Крупные улицы в Бишкеке переименуют

Крупные улицы в Бишкеке переименуют. Соответствующий проект постановления принят сегодня на сессии столичного кенеша.

Ранее в мэрии предложили внести изменения, чтобы некоторые улицы от начала до конца имели одно название. Например, улица Курманджан Датки не будет иметь продолжения в виде улицы 7 Апреля. Улицы Льва Толстого и Путепроводную предлагалось переименовать в улицу Шабдана Баатыра, бульвар Молодой Гвардии и его продолжение в виде улицы Ганди — в улицу Айдарбекова, а улицы Селекционную и Муромскую — в улицу Ганди. Вместо улиц Горького и Анкара будет одно название — улица Анкара.

Также сообщалось, что Южная магистраль, которая имеет сейчас три части — улицу Жайыла Баатыра, проспект Масалиева и улицу Токомбаева, будет названа проспектом Жайыла Баатыра от начала до конца.

Читайте по теме
Бишкек ждет масштабное переименование улиц: какие, где, когда

Сегодня на сессии вице-мэр Азамат Кадыров сказал, что во время общественного обсуждения поступили предложения от общественности, в том числе от Союза художников. Поэтому решено оставить название улицы Токомбаева, а улица Чортекова будет называться улицей Масалиева. Однако итоговое решение, как заметил чиновник, — за депутатами БГК. 

Один из нардепов предложил оставить название улицы Жайыла Баатыра, а не Токомбаева.

Азамат Кадыров добавил, что мэрия ведет работу по переименованию улиц в населенных пунктах, присоединенных к Бишкеку в рамках административно-территориальной реформы.

Отметим, что проект постановления предусматривает введение моратория на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков Бишкека на 20 лет.

Инициатива направлена на устранение дублирования и фрагментированности названий улиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346335/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Вместо халатов соцработникам в Бишкеке будут выдавать жилеты
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передадут государству
В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше
Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Достигли пика. Депутаты Бишкекского кенеша недовольны пробками
На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить
Дорожные разборки в Бишкеке: неизвестные ногами крушат авто на улице
Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано
Пожар и ножевые ранения. О конфликте в «Востоке-5» рассказали в милиции
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
7 октября, вторник
18:38
Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в Бишкеке Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в...
18:31
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
18:30
8 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
18:15
В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»