Общество

Почти половина россиян выступает против перезахоронения Ленина

Почти половина россиян не поддерживает перезахоронение Владимира Ленина и снос Мавзолея, сообщают «Ведомости» со ссылкой на итоги опроса.

По данным издания, опрос, проведенный Russian Field в июле среди 1 тысячи 600 россиян, показал, что почти половина граждан (44 процента) не поддерживают инициативу по сносу мавзолея Ленина и перезахоронению советских деятелей. Треть респондентов (36 процентов) высказались за, каждый пятый (19 процентов) затруднился с ответом, 1 процент отказался отвечать.

Чаще всего идею перезахоронения Ленина не поддерживают россияне старше 60 лет (54 процента против, 33 процента – за). Наибольшая поддержка у группы 30-44 лет (42 процента за, 39 процентов – против).

Мужчины чаще выступают против — 49 процентов, 41 процент женщин высказались за.
Материалы по теме
8 сентября, понедельник
