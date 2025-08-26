В честь казахского поэта Абая Кунанбаева в Оше назвали улицу и установят бюст

В Оше улицы Волгоградская и Тимирязева соединили и теперь это одна улица, которую переименовали в честь великого казахского поэта, просветителя, основоположника письменной литературы, композитора Абая Кунанбаева. Здесь ему также будет установлен памятник.

Сегодня мэр города Женишбек Токторбаев вместе с генеральным консулом Казахстана в Оше Мухтаром Карибаем и генеральным консулом Узбекистана Зафарбеком Ахмедовым ознакомился с обновлением.

Капитальный ремонт дороги почти завершен. Общая протяженность составляет 3,8 километра. Скоро в начале улицы установят бюст поэта и обустроят небольшой сквер.

«Абай Кунанбаев внес значительный вклад в образование, культуру и литературу казахского народа благодаря своим общественно-политическим и философским взглядам. Присвоение имени Абая Кунанбаева улицам в Оше стало знаком уважения к наследию великого поэта, призывом к молодежи к знаниям и культуре, а также еще одним шагом в укреплении кыргызско-казахской дружбы», — говорится в сообщении.