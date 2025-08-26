14:21
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Общество

В честь казахского поэта Абая Кунанбаева в Оше назвали улицу и установят бюст

В Оше улицы Волгоградская и Тимирязева соединили и теперь это одна улица, которую переименовали в честь великого казахского поэта, просветителя, основоположника письменной литературы, композитора Абая Кунанбаева. Здесь ему также будет установлен памятник.

Сегодня мэр города Женишбек Токторбаев вместе с генеральным консулом Казахстана в Оше Мухтаром Карибаем и генеральным консулом Узбекистана Зафарбеком Ахмедовым ознакомился с обновлением.

Капитальный ремонт дороги почти завершен. Общая протяженность составляет 3,8 километра. Скоро в начале улицы установят бюст поэта и обустроят небольшой сквер.

«Абай Кунанбаев внес значительный вклад в образование, культуру и литературу казахского народа благодаря своим общественно-политическим и философским взглядам. Присвоение имени Абая Кунанбаева улицам в Оше стало знаком уважения к наследию великого поэта, призывом к молодежи к знаниям и культуре, а также еще одним шагом в укреплении кыргызско-казахской дружбы», — говорится в сообщении.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340998/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош построят дипломатический городок
ГКНБ предотвратил незаконную трансформацию более 100 гектаров земли в Узгене
Переименование улиц в Бишкеке: от навязанного до живой карты памяти
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Часть нашей истории. Что думают читатели 24.kg о переименовании улиц
В Оше спасатели вытащили двух тонущих подростков из канала
Мэр Оша обещал финансово помогать двухлетней брошенной девочке
Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос
В городе Ош открылось генеральное консульство Казахстана
Антисанитария. В городе Ош в точке фастфуда отключили свет и воду
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Бизнес
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
26 августа, вторник
14:08
Проводника поезда Бишкек — Балыкчи уволили за грубое обращение с иностранкой Проводника поезда Бишкек — Балыкчи уволили за грубое об...
14:00
КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты
13:49
Первые курсанты Академии ГКНБ КР приняли воинскую присягу
13:49
Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы
13:48
Добровольно можно, заставлять нельзя — Минпросвещения о школьных поборах