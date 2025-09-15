21:08
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Власть

Назвать улицу именем Чингиза Айтматова в Душанбе предложил торага Жогорку Кенеша

Назвать улицу именем Чингиза Айтматова в Душанбе предложил торага Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба парламента Кыргызстана.

Инициативу к 100-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 2028 году, Нурланбек Тургунбек уулу озвучил на встрече с председателем Национального совета Высшего собрания Таджикистана, мэром Душанбе Рустамом Эмомали.

Предложение поддержано. По словам Рустама Эмомали, произведения Чингиза Айтматова пользуются большой популярностью у таджикского народа.

Стороны также обсудили вопросы развития политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Нурланбек Тургунбек уулу также предложил создать межпарламентскую комиссию и активизировать работу депутатских групп дружбы. 

Кыргызстан выразил заинтересованность в экспорте мясомолочной продукции, одежды, угля, стекла и сахара в Таджикистан, а также в создании совместных производственных коопераций и решении инфраструктурных вопросов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343606/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
ЮНЕСКО впервые проведет международную конференцию, посвященную Айтматову
В честь казахского поэта Абая Кунанбаева в Оше назвали улицу и установят бюст
Переименование улиц в Бишкеке: от навязанного до живой карты памяти
Часть нашей истории. Что думают читатели 24.kg о переименовании улиц
Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос
Депутат Исхак Масалиев предложил назвать в честь Ленина один из проспектов
В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове
На проспекте в Бишкеке самокатчик столкнулся с многоместным велосипедом
Слезы умиления: девочка чистит памятник Чингизу Айтматову
В Бишкеке пройдет выставка картин на основе произведений Чингиза Айтматова
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: В&nbsp;следующем году мы&nbsp;будем работать над развитием &laquo;Кара-Коя&raquo; Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
Король Великобритании Карл III и&nbsp;принц Гарри встретились впервые за&nbsp;полтора года Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57&nbsp;военных вертолетов&nbsp;&mdash; СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
Сбор подписей за&nbsp;самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 сентября: ожидается похолодание Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 сентября: ожидается...
20:40
Назвать улицу именем Чингиза Айтматова в Душанбе предложил торага Жогорку Кенеша
20:20
Школы и детсады Бишкека нарушают правила безопасности — их оштрафовали
20:02
В Григорьевском ущелье дымящий экскаватор загрязняет воздух при дорожных работах
19:43
Премьеру постановки «Белый пароход» представили в Российском молодежном театре