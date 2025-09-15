Назвать улицу именем Чингиза Айтматова в Душанбе предложил торага Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба парламента Кыргызстана.

Инициативу к 100-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 2028 году, Нурланбек Тургунбек уулу озвучил на встрече с председателем Национального совета Высшего собрания Таджикистана, мэром Душанбе Рустамом Эмомали.

Предложение поддержано. По словам Рустама Эмомали, произведения Чингиза Айтматова пользуются большой популярностью у таджикского народа.

Стороны также обсудили вопросы развития политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Нурланбек Тургунбек уулу также предложил создать межпарламентскую комиссию и активизировать работу депутатских групп дружбы.

Кыргызстан выразил заинтересованность в экспорте мясомолочной продукции, одежды, угля, стекла и сахара в Таджикистан, а также в создании совместных производственных коопераций и решении инфраструктурных вопросов.