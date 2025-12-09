Какие улицы в Бишкеке хотят переименовать. Список

Проект постановления столичного кенеша «О переименовании улиц города Бишкек» вынесен на общественное обсуждение.

Целью документа является создание правовых основ для устранения дублирующихся и фрагментированных наименований улиц, упрощение адресной системы в столице.

В мэрии уточняют: в разные годы продолжения одной и той же улицы нередко получали самостоятельные наименования, что приводило к появлению нескольких названий в одном направлении.

В результате административно-территориальной реформы к Бишкеку присоединены айыльные аймаки, села и жилые массивы с уже существующей уличной сетью. После присоединения новых населенных пунктов некоторым таким улицам добавились продолжения с еще одним новым наименованием.

«Указанная ситуация создала значительные затруднения для навигации и ориентации в городе, работы муниципальных и экстренных служб, адресной регистрации объектов недвижимости. Например, на протяжении одной улицы встречаются разные названия: улица Фрунзе (Новопавловка), проспекты Дэн Сяопина, Чуй и Шабдан Баатыра. В целях упорядочивания проектом постановления предлагается объединить их в единый проспект Чуй, при этом названия Дэн Сяопина и Шабдан Баатыра сохранить за счет переименования других улиц», — говорится в справке-обосновании.

Проектом постановления предлагается переименовать:

улицу Михаила Фрунзе (Новопавловка), проспекты Дэн Сяопина, Чуй, Шабдана Баатыра в проспект Чуй;

улицы 7 апреля, Курманджан Датки в улицу Курманджан Датки;

улицу Жайыл Баатыра, проспекты Абсамата Масалиева, Аалы Токомбаева, улицу Кайыкова в проспект Аалы Токомбаева;

улицы Анварбека Чортекова, Кривоносова в улицу Абсамата Масалиева;

улицы Льва Толстого, Путепроводную, Сары Өзөн в улицу Шабдана Баатыра;

проспект Чингиза Айтматова, улицу Манаса в проспект Чингиза Айтматова;

проспект Молодой Гвардии, улицу Махатмы Ганди в улицу Иманалы Айдарбекова;

улицы Селекционную, Муромскую в улицу Махатмы Ганди;

улицу Юлиуса Фучика и Васильевский тракт в улицу Манаса;

проспекты Жибек Жолу, Победы в проспект Жибек Жолу;

улицы Максима Горького, Анкара в улицу Анкара;

улицы Чалагыза Иманкулова, Карыбека Тыналиева в улицу Карыбека Тыналиева;

улицы Байтик Баатыра, Жусупа Абдрахманова, Абдынасыра Элебесова, Центральную в улицу Жусупа Абдрахманова;

улицы Береговую, Окраинную, Кок-Сай, Курманалиева, Набережную, Береговую в улицу Дэн Сяопина;

улицы Исхака Раззакова (Новопавловка), Асипы Темировой в улицу Анварбека Чортекова;

улицу Виноградную в улицу Льва Толстого;

улицу Николая Гоголя (Новопавловка) в улицу Чалагыза Иманкулова;

улицы Ленскую, Юбилейную в улицу Жайыл Баатыра.

Принятие проекта постановления повлечет дополнительные финансовые затраты из местного бюджета. Сумма в справке-обосновании не уточняется.