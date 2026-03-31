Общество

В Бишкеке просят не переименовывать улицу Масалиева

Фонд Абсамата Масалиева обеспокоен предстоящим переименованием одноименной улицы в Бишкеке и просит не делать этого. Об этом сегодня на очередной сессии столичного кенеша сообщил депутат Алымбек Бактыбеков.

Он попросил чиновников встретиться с представителями фонда и «как минимум поговорить с ними».

Заместитель мэра Азамат Кадыров пообещал организовать встречу, но подчеркнул, что решение о переименовании уже принято.

Согласно проекту постановления мэрии, внесенному в горкенеш 8 декабря, проспект Абсамата Масалиева планируется включить в состав проспекта Аалы Токомбаева. При этом имя Масалиева предлагается присвоить улицам Анварбека Чортекова и Кривоносова.

БГК сегодня утвердил изменения в постановление «Об упорядочении вопросов переименования географических объектов города Бишкек» от 2 апреля 2013 года № 22, а также принял проект постановления «О переименовании улиц Бишкека».

Отмечено, что переименование улиц направлено на устранение дублирующихся названий в связи с расширением границ столицы и включением новых жилмассивов в ходе земельной амнистии. Первый этап переименований горкенеш одобрил 7 октября 2025 года.

Финансовые затраты на предстоящее переименование улиц в бюджете уже заложены.

