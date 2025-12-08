Фото из интернета. В Бишкеке готовят корректировку моратория на переименование улиц

Проект поправок в документ, регулирующий порядок переименования географических объектов столицы, вынесли на общественное обсуждение. Речь о корректировке постановления Бишкекского городского кенеша, которым в городе ввели мораторий на массовое переименование улиц.

Как говорится в справке-обосновании, подготовленной мэрией, после административно-территориальной реформы и уточнения границ присоединенных территорий выявили несоответствие в перечнях улиц, ранее выведенных из-под моратория. Часть улиц, фактически подпадающих под действие исключений, не отражена в приложениях постановления.

В связи с этим разработан проект постановления, который предусматривает полную замену приложений. В обновленных схемах содержатся уточненные и дополненные перечни улиц, относящихся к присоединенным территориям. В частности, приведены схемы улиц, исключаемых из моратория, — участки проспектов Чуй, Жибек Жолу, Масалиева, а также ряда улиц — Токомбаева, Михаила Фрунзе, Льва Толстого, Горького и других.

В мэрии подчеркивают, что принятие документа не повлечет социальных, экономических или правовых рисков, не требует дополнительных бюджетных расходов и не связано с регулированием предпринимательской деятельности.