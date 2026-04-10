Присвоить имя Асанхана Джумахматова одной из улиц Бишкека просит семья дирижера

Присвоить имя Асанхана Джумахматова одной из улиц Бишкека просит семья выдающегося кыргызстанского дирижера. Об этом в соцсетях сообщила его дочь Джамиля.

Фото из архива. Выдающийся кыргызстанский дирижер Асанхан Джумахматов

Родственники Героя КР, народного артиста СССР, почетного гражданина Бишкека, академика Асанхана Джумахматова обратились к президенту страны Садыру Жапарову с этой просьбой.

«Народ Кыргызстана видит вашу работу, видит, какие усилия вы прикладываете для развития нашей страны. Благодаря нашим спортсменам флаг нашей страны поднимается на ведущих спортивных аренах всего мира. Стремление к прогрессу, тяга к познаниям всего нового, желание двигаться вперед, к новым достижениям это, безусловно, положительные человеческие качества. Но мы не должны забывать о своих стержнях, о своих основах, о своих корнях. Со дня смерти Асанхана Джумахматовича прошло уже 16 лет. Свой нелегкий жизненный путь маэстро прошел честно, достойно и, несмотря на тяжелые удары судьбы, заслужил самые высокие почести в музыкальном мире», — говорится в обращении к властям.

Джамиля Джумахматова отметила, что отец был основателем государственного академического симфонического оркестра, который теперь носит его имя.

Он всегда и много организовывал бесплатных концертов для детей и молодежи, приобщая их к величайшим произведениям мировой классической музыки, добавила она.

«Огромной его заслугой является то, что он аранжировал для оркестра множество кыргызских наигрышей на комузе и теперь они стали полноценными симфоническими произведениями», — отмечает семья.

Близкие также просят установить в Бишкеке памятник выдающемуся дирижеру и педагогу.

Асанхан Джумахматов родился 16 июня 1923 года в небольшом селе Ысык-Ата Чуйского района возле курортного местечка «Арашан». В 1939-м талантливого юношу включили в состав мастеров искусств республики для участия в Первой декаде кыргызского искусства, прошедшей в Москве с большим успехом. За участие в Великой Отечественной войне он получил ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медали «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», медаль имени Г.Жукова и другие.

С сентября 1945-го Джумахматов учился на дирижерском факультете, затем в Московской государственной консерватории имени П.Чайковского. После ее окончания назначен главным дирижером Киргизского театра оперы и балета. За более полувека работы осуществил более 50 постановок мировой, советской и кыргызской классики. Вклад Асанхана Джумахматова в развитие отечественной профессиональной музыки неоценим.

До последнего дня был руководителем Государственного симфонического оркестра телерадиовещательной корпорации, профессором Кыргызской национальной консерватории. Лауреат Госпремии имени Токтогула, награжден орденами Трудового Красного Знамени и Манаса III степени.