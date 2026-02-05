Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби: стороны продолжат встречу сегодня

В Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США, сообщает Reuters. Они продолжались более четырех часов.

«Начался очередной этап переговоров в Абу-Даби. Процесс стартовал в трехстороннем формате — Украина, США и Россия. Далее — работа в отдельных группах по направлениям, после чего планируется повторная совместная синхронизация позиций», — комментировал ранее глава украинской делегации Рустем Умеров.

В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине, в свою очередь заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения», — сказал он.

Переговоры в столице Объединенных Арабских Эмиратов в трехстороннем формате проходят во второй раз. Первый раунд прошел 23-24 января.

С американской стороны в переговорах принимают участие спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Среди украинских переговорщиков, — в частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.