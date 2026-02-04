17:17
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Украиной, Россией и США

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Украиной, Россией и США. О старте консультаций сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров.

По его словам, стороны приступят к работе в отдельных группах по ключевым направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

Российскую делегацию, по данным «РБК», возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

Переговоры проходят в закрытом формате и рассчитаны на два дня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует публиковать сообщения по итогам работы трехсторонней группы. Предыдущий раунд консультаций, прошедший в ОАЭ 23-24 января, также состоялся без публичных заявлений.

Как пишет Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников, нынешний раунд может оказаться более многообещающим. Центральной темой обсуждения, по данным издания, станет территориальный вопрос.
