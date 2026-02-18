Ситуация вокруг Украины. Переговоры в Женеве длились шесть часов и продолжатся

Первый день очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию завершился в Женеве. Дискуссии делегаций России, США и Киева длились шесть часов и прошли напряженно. Сегодня ожидается продолжение встреч, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что встречи носили двусторонний и трехсторонний характер.

Делегации по итогам первого дня сделают доклады в свои столицы.

От предыдущих двух раундов встреча отличалась не только местом проведения — Швейцария вместо ОАЭ, но и составом российской делегации. Вместо начальника ГРУ Игоря Костюкова ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, на переговорах в Женеве присутствовали представители четырех европейских стран-союзниц Киева, заявили в офисе Владимира Зеленского.

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко подтвердил, что на переговоры в Швейцарию прибыли советники по вопросам нацбезопасности Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Заявлений от главы делегации России по итогам первого дня переговоров в Женеве не было.

По данным Axios, переговоры «зашли в тупик» из-за позиции Владимира Мединского. The Economist пишет, что Кирилл Буданов хочет как можно скорее заключить мирное соглашение, но часть делегации Украины против. Зеленский заявил, что украинцы «никогда не простят», если Россия получит всю Донецкую область.