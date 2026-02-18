09:39
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины. Переговоры в Женеве длились шесть часов и продолжатся

Первый день очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию завершился в Женеве. Дискуссии делегаций России, США и Киева длились шесть часов и прошли напряженно. Сегодня ожидается продолжение встреч, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что встречи носили двусторонний и трехсторонний характер.

Делегации по итогам первого дня сделают доклады в свои столицы.

От предыдущих двух раундов встреча отличалась не только местом проведения — Швейцария вместо ОАЭ, но и составом российской делегации. Вместо начальника ГРУ Игоря Костюкова ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, на переговорах в Женеве присутствовали представители четырех европейских стран-союзниц Киева, заявили в офисе Владимира Зеленского.

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко подтвердил, что на переговоры в Швейцарию прибыли советники по вопросам нацбезопасности Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Заявлений от главы делегации России по итогам первого дня переговоров в Женеве не было.

По данным Axios, переговоры «зашли в тупик» из-за позиции Владимира Мединского. The Economist пишет, что Кирилл Буданов хочет как можно скорее заключить мирное соглашение, но часть делегации Украины против. Зеленский заявил, что украинцы «никогда не простят», если Россия получит всю Донецкую область.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362444/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
На переговорах России, США и Украины в Женеве будут обсуждать вопрос территорий
РФ готова обсудить идею временного внешнего управления в Украине под эгидой ООН
Мирное урегулирование. Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве
Зеленский опроверг планирование президентских выборов в Украине
Украина приступила к планированию президентских выборов и референдума
США настаивают на завершении конфликта к июню, заявил Зеленский
В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби участники оценили как продуктивные
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби: стороны продолжат встречу сегодня
В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Украиной, Россией и США
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
MBusiness снизил ставку по&nbsp;онлайн-кредиту до&nbsp;рекордных 16&nbsp;процентов MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту до рекордных 16 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
18 февраля, среда
09:34
Санкции. ЕС настаивает на запрете экспорта станков в Кыргызстан — Bloomberg Санкции. ЕС настаивает на запрете экспорта станков в Кы...
09:30
В Чуйской области задержаны двое браконьеров с незаконным оружием
09:23
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
09:19
Ситуация вокруг Украины. Переговоры в Женеве длились шесть часов и продолжатся
09:08
Разрешить выращивание конопли в промышленных целях в КР предлагает Бекешев