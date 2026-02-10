Кыргызстан планирует удвоить объем промышленного производства к 2030 году

Фото из интернета. В Кыргызстане планируют сделать ставку на индустриализацию

Кабинет министров определил стратегический вектор «Индустриализация», который должен трансформировать промышленный сектор в мощный фактор устойчивого развития страны. Об этом говорится в Программе развития республики до 2030 года.

На сегодня структура промышленности сосредоточена на добыче металлов, пищевых продуктах, резиновых и пластмассовых изделиях. Однако высокая импортозависимость и недостаток внутреннего производства требуют перехода к новой промышленной модели.

Целевые ориентиры до 2030-го

В рамках реализации программы власти установили три ключевых индикатора эффективности:

Увеличение производства промышленной продукции в два раза к 2030 году по сравнению с показателями 2024-го. Доля инвестиций в основной капитал промышленности должна вырасти с 34 процентов в 2024 году до 50 процентов к 2030-му. Создание не менее пяти полноценных индустриальных и технопарковых зон в регионах КР.

Каркас новой модели

Основой обновленного сектора станут направления с высокой добавленной стоимостью:

добыча и переработка критических минералов и золота;

производство строительных материалов, текстиля и одежды;

пищевая промышленность и фармацевтика;

машино- и приборостроение.

Главные задачи

Для достижения целей республика сосредоточится на внедрении современных технологий и автоматизации. План включает создание института компетенций для повышения производительности и поддержку локализации производства комплектующих.

Особое внимание уделят созданию промышленно-производственных кластеров, которые объединят предприятия с финансовыми институтами. Государство также обеспечит поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), патентной активности и экспериментальных лабораторий.

Зеленая повестка и экспорт

Программа предусматривает повышение энергоэффективности через использование возобновляемых источников энергии. На внешнем контуре планируются активное продвижение отечественных брендов, повышение стандартов качества продукции и вовлечение бизнеса в международные логистические проекты.

Реализация этих мер позволит снизить зависимость от импорта и укрепить позиции страны на глобальных рынках, говорится в программе развития.