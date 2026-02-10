15:44
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

Кыргызстан планирует удвоить объем промышленного производства к 2030 году

Фото из интернета. В Кыргызстане планируют сделать ставку на индустриализацию

Кабинет министров определил стратегический вектор «Индустриализация», который должен трансформировать промышленный сектор в мощный фактор устойчивого развития страны. Об этом говорится в Программе развития республики до 2030 года.

На сегодня структура промышленности сосредоточена на добыче металлов, пищевых продуктах, резиновых и пластмассовых изделиях. Однако высокая импортозависимость и недостаток внутреннего производства требуют перехода к новой промышленной модели.

Целевые ориентиры до 2030-го

В рамках реализации программы власти установили три ключевых индикатора эффективности:

  1. Увеличение производства промышленной продукции в два раза к 2030 году по сравнению с показателями 2024-го.

  2. Доля инвестиций в основной капитал промышленности должна вырасти с 34 процентов в 2024 году до 50 процентов к 2030-му.

  3. Создание не менее пяти полноценных индустриальных и технопарковых зон в регионах КР.

Каркас новой модели

Основой обновленного сектора станут направления с высокой добавленной стоимостью:

  • добыча и переработка критических минералов и золота;

  • производство строительных материалов, текстиля и одежды;

  • пищевая промышленность и фармацевтика;

  • машино- и приборостроение.

Главные задачи

Для достижения целей республика сосредоточится на внедрении современных технологий и автоматизации. План включает создание института компетенций для повышения производительности и поддержку локализации производства комплектующих.

Особое внимание уделят созданию промышленно-производственных кластеров, которые объединят предприятия с финансовыми институтами. Государство также обеспечит поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), патентной активности и экспериментальных лабораторий.

Зеленая повестка и экспорт

Программа предусматривает повышение энергоэффективности через использование возобновляемых источников энергии. На внешнем контуре планируются активное продвижение отечественных брендов, повышение стандартов качества продукции и вовлечение бизнеса в международные логистические проекты.

Реализация этих мер позволит снизить зависимость от импорта и укрепить позиции страны на глобальных рынках, говорится в программе развития.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361344/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема промышленного производства
Переход КР к новой индустриальной модели развития обеспечит новая стратегия
Кыргызстан в тройке лидеров по росту выпуска промышленной продукции в СНГ
Генплан-2050: власти планируют восстановить простаивающие предприятия в Бишкеке
Образовался вакуум. Федерация профсоюзов о защите прав трудящихся
Несчастный случай на производстве. Права иностранных работников в КР защищены
Кыргызстан впервые начнет производство ковролина: подписано соглашение
Высокий рост ВВП Кыргызстана против инфляции: экономические итоги девяти месяцев
Кыргызстан призывает к ускорению промышленной и аграрной кооперации в ЕАЭС
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;февраля Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на 6 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Бизнес
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super&nbsp;4 Wrestling Впервые в Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super 4 Wrestling
Двадцать процентов кешбэка за&nbsp;ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay Двадцать процентов кешбэка за ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
10 февраля, вторник
15:41
В Кыргызстане более 3 тысяч детей с ментальными нарушениями В Кыргызстане более 3 тысяч детей с ментальными нарушен...
15:32
Юрист назвала единственное основание для досрочных выборов президента
15:28
Впервые в Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super 4 Wrestling
15:24
Юрист подала в Конституционный суд обращение о сроке президентских полномочий
15:18
Увеличить пособия и открыть реабилитационные центры для детей просят чиновников