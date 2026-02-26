14:25
Власть

Депутат призывает ускорить промышленное производство одежды из каннабиса

Депутат призывает ускорить промышленное производство одежды из каннабиса. Об этом Дастан Бекешев заявил на заседании ЖК.

По его словам, технический каннабис можно применять во многих отраслях.

«Например, шить одежду, сумки. Сейчас швейники закупают материал из других стран. Хотя могли бы свой материал использовать. Минводсельхоз должен ускорить работу в этом направлении», — отметил Дастан Бекешев.

По словам первого замглавы Минводсельхоза Жаныбека Керималиева, для введения промышленного применения каннабиса необходимо вносить поправки в законодательство.

«Мы пока не пришли к этому, но согласен, что это перспективное направление. Если Академия наук даст соответствующее заключение, можно проводить исследования. Согласен, что из каннабиса можно шить форму и нижнее белье для армии, ткань получается легкая, дышащая», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363692/
