Нурланбек Тургунбек уулу вновь стал спикером Жогорку Кенеша.



За него проголосовали 86 парламентариев, один высказался против. Он был избран на первом заседании VIII созыва. Напомним, что Тургунбек уулу был торага прошлого созыва.

Нурланбек Тургунбек уулу (урожденный Нурланбек Шакиев) родился 13 мая 1977 года в селе Кара-Джыгач, Джалал-Абадской области.Окончил факультет экономики и агробизнеса Кыргызской аграрной академии имени К. И. Скрябина.

Нурланбек Тургунбек уулу начал трудовую деятельность в 1996 году заместителем главного редактора и главным редактором газеты «Обон». В 1997−1999 годах был главным редактором газеты «Учкун». В 1999−2004 годах был первым заместителем главного редактора газеты «Эркин-Тоо». В 2004 году пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. В 2005—2006 годах был главным редактором газеты «Эркин-Тоо».

В 2006−2009 годах был пресс-секретарем президента КР при Курманбеке Бакиеве. В 2009−2010 годах был генеральным директором общественной телерадиокомпании «ЭлТР». В 2010−2011 годах министр культуры и информации.. В 2012−2014 годах был советником лидера фракции «Ата-Журт» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В 2017−2021 годах был учредителем и генеральным директором ООО «2 Канал» (NewTV)

В 2021 году избран депутатом VII созыва Жогорку Кенеша. 29 марта 2022 года избран руководителем депутатской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 5 октября 2022 года был избран торага Жогорку Кенеша.