17:19
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Власть

Спикера Жогорку Кенеша могут отправить в отставку после возвращения из Турции

Фото Жогорку Кенеша. Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу

По информации собственных источников 24.kg, в ближайшие дни в парламенте возможны кадровые перестановки. Речь о возможной отставке спикера Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, которую, как ожидается, могут инициировать сразу после его возвращения из рабочей поездки в Турцию.

По данным собственных источников, вопрос обсуждается на уровне руководства и отдельных фракций. Формального решения пока нет, однако собеседники 24.kg утверждают, что консультации уже ведутся, и инициатива может быть оформлена в виде коллективного предложения депутатского корпуса.

Официальные структуры пока не комментируют вероятность смены руководства парламента. 24.kg направило запросы для получения подтверждения или опровержения информации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361395/
просмотров: 2325
Версия для печати
Материалы по теме
Торага Жогорку Кенеша совершит официальный визит в Турцию
Спикер ЖК проверил аварийные школы и детсады Кара-Балты
Нацуниверситету нужен закон, который повысит его статус, — торага Жогорку Кенеша
Спикер Жогорку Кенеша предложил полностью отказаться от тендеров
Торага ЖК на курултае: Искусственный интеллект угрожает образованию детей
Спикер ЖК пообещал обнародовать имена депутатов-прогульщиков и урезать зарплату
Нурланбек Тургунбек уулу вновь стал спикером Жогорку Кенеша
Аппарат Жогорку Кенеша начал подготовку к первому заседанию новых депутатов
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
Что будет с новым гимном после самороспуска Жогорку Кенеша, объяснил торага
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Будь вежливее. Управделами президента&nbsp;КР вынесли строгое предупреждение Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Бизнес
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super&nbsp;4 Wrestling Впервые в Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super 4 Wrestling
10 февраля, вторник
17:15
Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в...
17:14
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ
17:13
Санкции Запада против Кыргызстана ничем не обоснованы — Сергей Вакунов
17:10
ВИЧ-инфицированные в больницах КР просят предоставить им ипотеку без очереди
17:09
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства