Спикера Жогорку Кенеша могут отправить в отставку после возвращения из Турции

По информации собственных источников 24.kg, в ближайшие дни в парламенте возможны кадровые перестановки. Речь о возможной отставке спикера Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, которую, как ожидается, могут инициировать сразу после его возвращения из рабочей поездки в Турцию.

По данным собственных источников, вопрос обсуждается на уровне руководства и отдельных фракций. Формального решения пока нет, однако собеседники 24.kg утверждают, что консультации уже ведутся, и инициатива может быть оформлена в виде коллективного предложения депутатского корпуса.

Официальные структуры пока не комментируют вероятность смены руководства парламента. 24.kg направило запросы для получения подтверждения или опровержения информации.