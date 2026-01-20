19:06
Власть

Нацуниверситету нужен закон, который повысит его статус, — торага Жогорку Кенеша

Фото Жогорку Кенеша. Кыргызский национальный университет

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу посетил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. Глава парламента ознакомился с работой вуза и встретился с его коллективом.

В ходе выступления торага подчеркнул стратегическую важность образования для будущего страны. «Только с просвещенным обществом мы построим могущественную страну. Наше главное богатство — народ, и развитие государства зависит исключительно от знаний граждан», — заявил он.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу
Нурланбек Тургунбек уулу напомнил о реализации своей инициативы по разделению профильного министерства. В 2025 году начали работу два отдельных ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки, высшего образования и инноваций. По мнению торага, это решение ускорит реформы.

Особое внимание спикер уделил внедрению новых технологий. Он призвал разработать законопроект, регулирующий применение искусственного интеллекта, и подчеркнул, что КНУ должен стать примером в подготовке специалистов с практическим опытом.

Меры поддержки и инициативы:

  • торага пообещал выплатить по 20 тысяч сомов 20 лучшим студентам факультета кыргызской филологии;

  • два преподавателя, разработавшие новые методики обучения госязыку, получат помощь в размере 200 тысяч сомов;

  • университету передали современные технические средства, а разработчику образовательного портала Тилену Омуралиеву вручили планшет.

В ходе обсуждения с преподавателями прозвучала инициатива о принятии специального закона, который повысит статус КНУ. Торага поддержал предложение, отметив, что вузы должны стать научными центрами, способными выполнять государственные заказы и заменять зарубежных консультантов в стратегических проектах.

Завершая встречу, Нурланбек Тургунбек уулу коснулся вопроса оплаты труда. Он заверил, что после повышения зарплат школьным учителям оклады сотрудников вузов также пересмотрят. «Зарплата педагога не должна уступать министерской», — заключил торага.
