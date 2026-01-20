Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу посетил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. Глава парламента ознакомился с работой вуза и встретился с его коллективом.

В ходе выступления торага подчеркнул стратегическую важность образования для будущего страны. «Только с просвещенным обществом мы построим могущественную страну. Наше главное богатство — народ, и развитие государства зависит исключительно от знаний граждан», — заявил он.

Фото Жогорку Кенеша. Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу

Особое внимание спикер уделил внедрению новых технологий. Он призвал разработать законопроект, регулирующий применение искусственного интеллекта, и подчеркнул, что КНУ должен стать примером в подготовке специалистов с практическим опытом.

Меры поддержки и инициативы:

торага пообещал выплатить по 20 тысяч сомов 20 лучшим студентам факультета кыргызской филологии;

два преподавателя, разработавшие новые методики обучения госязыку, получат помощь в размере 200 тысяч сомов;

университету передали современные технические средства, а разработчику образовательного портала Тилену Омуралиеву вручили планшет.





Завершая встречу, Нурланбек Тургунбек уулу коснулся вопроса оплаты труда. Он заверил, что после повышения зарплат школьным учителям оклады сотрудников вузов также пересмотрят. «Зарплата педагога не должна уступать министерской», — заключил торага.