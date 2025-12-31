Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема промышленного производства

Кыргызстан вновь лидирует в Евразийском экономическом союзе по росту объема промышленного производства. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, в январе-октябре текущего года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,3 процента к уровню аналогичного периода 2024-го.

Рост наблюдался в трех странах Союза: в Кыргызстане – на 9,8 процента, Казахстане – на 7,3 процента и России – на 1 процент.

При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,9 процента, проинформировали в ЕЭК.