Турция поддерживает кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН

Фото Жогорку Кенеша. Совместная пресс-конференция Тургунбек уулу Нурланбека (слева) с Нуманом Куртулмушем

Турция поддерживает кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН. Об этом заявлено сегодня на совместной пресс-конференции торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу с председателем Великого национального собрания Нуманом Куртулмушем.

Руководители парламентов рассказали о результатах встречи. Стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества в политико-экономической и культурно-гуманитарной сферах и обсудили активизацию межпарламентских связей.

Торага Жогорку Кенеша отметил, что тесные связи между президентами Садыром Жапаровым и Реджепом Тайипом Эрдоганом открыли новую страницу партнерства. В 2025 году страны подписали много соглашений, и теперь парламенты должны оперативно их ратифицировать.

Спикер подчеркнул необходимость увеличить объем товарооборота до намеченной планки в $5 миллиардов. Также он пригласил турецкую сторону принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в 2026 году в Кыргызстане.

Председатель турецкого парламента Нуман Куртулмуш назвал Кыргызстан ключевым партнером. Он заявил, что Турция поддержит кандидатуру Кыргызской Республики на непостоянное членство в Совете безопасности ООН на 2027–2028 годы.
