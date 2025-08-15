15:55
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Саммит на Аляске. СМИ показали условия проживания: раскладушки, шторки, матрешка

Российских журналистов, прибывших на Аляску для освещения переговоров президентов РФ и США, разместили на арене хоккейного клуба Seawolves. Об этом сообщают представители кремлевского пула, сопровождающие Владимира Путина в поездке на Аляску.

Отмечается, что для работников прессы в спортивном комплексе установили спальные места с перегородками из шторок. Репортерам кремлевского пула предстоит отдыхать на раскладушках. В комплексе также установили указатели на русском языке.

Для пилотов летного отряда «Россия» в Анкоридже предоставлены такие же условия, уточняют СМИ.

После того, как стало известно, что встреча президентов США и России пройдет в Анкоридже, цены на местные отели взлетели вверх, при этом все места в них сразу были раскуплены.

В центре Анкориджа журналисты обнаружили ресторан Pel’meni, владелец которого специально ездил в Россию, чтобы научиться готовить пельмени.

Фото «Коммерсанта»
Фото «Коммерсанта»

Выяснилось, что раскладушки для журналистов кремлевского пула предоставил американский Красный крест.

Напомним, сегодня, 15 августа, примерно в 11.00 по местному времени (в 1.00 по Бишкеку) в одном из помещений Объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон должна состояться встреча лидеров РФ и США.

Сначала состоится беседа Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

На Аляске РФ и США попробуют достичь компромисса в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины.

Дональд Трамп оценил вероятность успеха переговоров с Владимиром Путиным на Аляске в 75 процентов. Он также подтвердил, что США намерены прибегнуть к санкциям, если встреча завершится неудачей. По его словам, в будущем возможен очный диалог с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина и кого-то из руководителей европейских стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339783/
