Чаще всего журналистов в КР привлекают по статье «Призыв к массовым беспорядкам». Об этом было заявлено на встрече журналистов с судьями Верховного суда.

По словам журналиста Семетея Аманбекова, обычно при задержании представителям СМИ ставят в вину статью 278 «Призыв к массовым беспорядкам» Уголовного кодекса.

«Я изучал эту практику на пример нескольких стран. По такой статье там обычно применяют «призыв» в случае, если массовые беспорядки имели место быть в реальности. У нас же журналистов «сажают» за призыв при том, что самих массовых беспорядков не было», — отметил он и попросил судей прокомментировать этот факт.

Судьи Верховного суда отметили, что готовы обсудить это детально при следующих встречах.