Эрулан Кокулов: В Кыргызстане действует журналистская мафия

В Кыргызстане действует журналистская мафия, заявил сегодня на заседании ЖК депутат Эрулан Кокулов.

По его словам, журналист, по идее, - это человек, который должен профессионально и объективно освещать события.

«Что мы видим на деле? Журналисты освещают события однобоко и недостоверно. Особенно когда это касается меня. Я ранее несколько раз говорил об этом, и из-за этого на меня началась атака журналистской мафии, которая нарушает все принципы этики. Некоторые из них, например, Илим мырза, есть такой, он открыто пишет, что сплетник. Но другие журналисты делятся его сторисами. Ведь закон для всех един, а на деле получается, что для журналистов он не писан?» - задался вопросом Эрулан Кокулов.

Он отметил, что про всех других депутатов информацию дают как есть, а про него намеренно искажают.

«Есть, конечно, и нормальные журналисты, у них я прошу прощения. Но тех, кто работает не по закону, хочу еще раз предупредить: я прекрасно знаю, что вы работаете по контракту и за деньги очерняете депутатов. Если вы не прекратите, то я озвучу все имена. Я знаю, кто у кого берет наличными деньги и за какие услуги. Еще раз призываю журналистов работать по закону», - добавил нардеп.

Он заметил, что все его высказывания намеренно переиначивают.

«Я говорю о проблемах аптеки в Тоне. Меня обвиняют в том, что, мол, у меня нет медобразования и я не имел права их проверять. Говорю президенту КР о проблемах, меня обвиняют, что я жалуюсь. Про инцидент с УПСМ тоже исказили суть конфликта, чтобы выставить меня на посмешище», - заключил Эрулан Кокулов.