Власть

Эрулан Кокулов: В Кыргызстане действует журналистская мафия

В Кыргызстане действует журналистская мафия, заявил сегодня на заседании ЖК депутат Эрулан Кокулов.

По его словам, журналист, по идее, - это человек, который должен профессионально и объективно освещать события.

«Что мы видим на деле? Журналисты освещают события однобоко и недостоверно. Особенно когда это касается меня. Я ранее несколько раз говорил об этом, и из-за этого на меня началась атака журналистской мафии, которая нарушает все принципы этики. Некоторые из них, например, Илим мырза, есть такой, он открыто пишет, что сплетник. Но другие журналисты делятся его сторисами. Ведь закон для всех един, а на деле получается, что для журналистов он не писан?» - задался вопросом Эрулан Кокулов.

Он отметил, что про всех других депутатов информацию дают как есть, а про него намеренно искажают.

«Есть, конечно, и нормальные журналисты, у них я прошу прощения. Но тех, кто работает не по закону, хочу еще раз предупредить: я прекрасно знаю, что вы работаете по контракту и за деньги очерняете депутатов. Если вы не прекратите, то я озвучу все имена. Я знаю, кто у кого берет наличными деньги и за какие услуги. Еще раз призываю журналистов работать по закону», - добавил нардеп.

Он заметил, что все его высказывания намеренно переиначивают.

«Я говорю о проблемах аптеки в Тоне. Меня обвиняют в том, что, мол, у меня нет медобразования и я не имел права их проверять. Говорю президенту КР о проблемах, меня обвиняют, что я жалуюсь. Про инцидент с УПСМ тоже исказили суть конфликта, чтобы выставить меня на посмешище», - заключил Эрулан Кокулов.
Материалы по теме
Депутат призвал Эрулана Кокулова не использовать трибуну в личных целях
Садыр Жапаров: Имидж депутатов портят не министры или я, а сами нардепы
Аскат Алагозов: Правоохранители пересмотрят отношение к журналистам и бизнесу
Эрулан Кокулов заявил, что он неприкасаемый, но в УПСМ с ним не согласились
Статья 278 УК. Независимые журналисты просят власти пересмотреть уголовные дела
Эрулан Кокулов заявил о несправедливом распределении должностей среди депутатов
Эрулан Кокулов: Верю, что следующий спикер не будет выключать микрофоны
Депутат: Качество строящихся школ оставляет желать лучшего, а спросить не с кого
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
В 2025 году в мире погибло 128 журналистов
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
