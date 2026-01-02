17:15
Общество

В 2025 году в мире погибло 128 журналистов

В 2025 году в мире погибло 128 сотрудников средств массовой информации. Такие данные указаны в отчете Международной федерации журналистов (IFJ).

В это число входят десять женщин. Всего девять человек из списка погибли в результате несчастных случаев, говорится в отчете. В 2024 году, по данным IFJ, в мире погибли 122 журналиста.

При этом отмечается тревожная тенденция, связанная с атаками беспилотников на журналистов или их транспортные средства.

По данным организации, украинские журналисты Елена Храмова, Евгений Кармазин и Татьяна Кулик, а также французский журналист Антони Лалликан были умышленно убиты беспилотниками. По имеющимся данным, в результате атаки беспилотника также погиб российский журналист Иван Зуев, говорится в пресс-релизе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356943/
