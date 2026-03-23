Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Суд освободил Махабат Тажибек: меру пресечения смягчили, в остальном отказали

Ленинский районный суд Бишкека изменил меру пресечения в отношении Махабат Тажибек кызы и освободил ее из-под стражи.

Как сообщили участники процесса, суд удовлетворил ходатайство защиты в части изменения меры пресечения. В остальной части, включая требования о прекращении уголовного дела, отказали.

Ранее адвокаты настаивали на полном прекращении уголовного преследования и немедленном освобождении их подзащитной.

Напомним, 10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. Позднее Бишкекский городской суд оставил приговор в силе, а в феврале 2025 года Верховный суд также подтвердил решение нижестоящих инстанций.

После этого защита подала ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге Верховный суд принял решение направить дело на повторное рассмотрение в районный суд.

Ранее международные правозащитные организации и представители медиасообщества призывали пересмотреть приговор журналистке.

Махабат Тажибек кызы — журналистка и руководитель проекта Temirov LIVE, супруга журналиста-расследователя Болота Темирова. Вместе они работали над антикоррупционными расследованиями, получившими широкий общественный резонанс. Ранее сам Болот Темиров был выдворен из Кыргызстана и лишен гражданства.
