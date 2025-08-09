Неожиданно. Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске

Встреча президентов США и России пройдет 15 августа на Аляске. Об этом Дональд Трамп сообщил на своей странице в Truth Social.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Аляску идеальным местом для встречи лидеров двух стран. «Соединенные Штаты и РФ находятся всего в 3,8 километра друг от друга, между островами Диомида, разделенными международной линией перемены дат. Давайте мирно перейдем из вчерашнего дня в завтрашний», — сказал он.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль готов провести встречу с Дональдом Трампом на Аляске.

Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах мировых СМИ.

Напомним, 6 августа в Кремле прошла встреча Владимира Путина и прибывшего в Москву спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Она длилась три часа. Вашингтон и Москва оценили эти переговоры положительно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал разговор Владимира Путина со Стивом Уиткоффом «полезным» и «конструктивным».

Дональд Трамп анонсировал личную встречу с лидером РФ в самое ближайшее время.