Уиткофф встретился с Путиным в Кремле за два дня до истечения ультиматума Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву — за несколько дней до истечения срока ультиматума Дональда Трампа по перемирию в Украине. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

В среду днем его принял в Кремле президент Владимир Путин. Накануне западные СМИ сообщали, что Путин по-прежнему хочет продолжать воевать, но и совсем портить отношения с Трампом не хотел бы.

Это уже пятый визит спецпосланника американского президента в Москву. В предыдущий раз он приезжал в конце апреля и встречался с Владимиром Путиным. В среду днем его вновь принял российский лидер в Кремле. Их встреча продолжалась около трех часов.

По итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин передал «некоторые сигналы США по украинскому вопросу». Соответствующие сигналы, по его словам, были получены и от главы Белого дома.

Сегодняшний приезд Уиткоффа в российскую столицу проходил на фоне ультиматума, который Дональд Трамп выдвинул России. Разочаровавшись отсутствием прогресса в урегулировании войны в Украине, глава Белого дома дал РФ 50 дней, которые он вскоре сократил до 10 — на достижение перемирия. Срок этого ультиматума истекает в пятницу, 8 августа.

Трамп грозил новыми санкциями и пошлинами в отношении России и ее торговых партнеров, если к этой дате он не увидит прогресса в мирном процессе.

Вчера днем в интервью американскому телеканалу CNBC президент США пообещал в течение следующих 24 часов значительно повысить пошлину на импорт из Индии с нынешней ставки в 25 процентов, учитывая продолжающиеся закупки Индией российской нефти.

Впрочем, уже после этого Трамп заявил, что решение о дальнейших действиях в отношении РФ он примет по итогам переговоров Уиткоффа в Москве. «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет», — добавил он.

По данным источников Financial Times, Белый дом может ввести санкции против российского «теневого флота». Администрация предыдущего президента США Джо Байдена ввела санкции против 213 судов, но Трамп пока не расширял этот список.

«Это будет зависеть от того, с чем вернется Уиткофф, — сказал собеседник Financial Times. — Если Уиткофф приедет с пустыми руками, Трамп придет в ярость».

«Президент ясно дал понять, что если Путин не согласится прекратить войну, то его ожидают жесткие санкции. Мы не будем опережать президента, говоря о деталях», — прокомментировала ситуацию заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
