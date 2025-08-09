Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Элдияр Доолбеков возглавил Госфинхолдинг.



Согласно данным Министерства юстиции, Элдияр Доолбеков назначен директором ОАО «Государственный финансовый холдинг» при Министерстве финансов.

С марта 2023 года он занимал пост председателя Финансово-кредитного фонда при Минфине КР.

Госфинхолдинг является правопреемником Финансово-кредитного фонда при Минфине, а ведомство, в свою очередь, будет учредителем и единственным его акционером.

ОАО создано в целях эффективного управления государственными финансовыми активами и мобилизации внутренних ресурсов для инвестирования в экономику страны, привлечения прямых инвестиций для общенациональных и государственно-частных проектов, а также повышения эффективности деятельности хозяйственных обществ с долей государственного участия.

Мэром Чолпон-Аты стал Рустам Кадыркулов.

Пост мэра со 2 июля 2025 года занимал Азамат Анарбек уулу. Он подал заявление об отставке по собственному желанию.

Рустам Кадыркулов родился 26 марта 1986 года в Токмаке. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В своей карьере занимал ряд руководящих должностей: был заместителем начальника УГНС по Чуйскому району и Бишкеку, руководил аппаратом мэрии Токмака и работал директором санатория «Иссык-Ата» при управделами президента.

Адилет Жолдошов назначен заместителем акима Таласского района

Адилет Жолдошов, ранее возглавлявший Таласское районное управление аграрного развития, будет совмещать новую должность с руководством районным управлением аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Адилет Жолдошов родился 29 апреля 1989 года.

С августа 2021 года по февраль 2025-го был первым заместителем главы Таласской районной государственной администрации.

Назарбек Малаев назначен заместителем директора департамента развития интеграции ЕЭК.

Назарбек Малаев родился в 1982 году. Окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», Академию управления при президенте КР по специальности «менеджмент».

С 2009 по 2017 годы работал на различных должностях, в том числе руководящих, в Министерстве финансов.

С 2017 по 2021 годы ­— заведующий отделом лицензирования управления торговой политики, заведующий отделом нетарифного регулирования и экспортного контроля управления торговой политики Министерства экономики КР.

С 2021 по 2023 годы — в администрации президента работал в отделах политики стратегического развития, экономики и финансов, мониторинга и анализа реформ управления политических и экономических исследований, а также в отделе по делам Евразийского экономического союза.

С 2023 по 2025 годы — заместитель министра экономики и коммерции.

В Кыргызстане новые послы Германии и Швейцарии

Моника Ленхард стала послом Германии в Кыргызстане вместо Габриэлы Геллил, проработавшей в Бишкеке с августа 2021 года.

Сироко Мессерли назначен послом Швейцарии в Кыргызстане. С 2021-го этот пост занимал Оливье Бангертер.

Киемиддин Пириев освобожден от должности директора Ассоциации футзала.

Он был назначен в 2017 году, проработал до июня 2024 года. Затем в марте 2025-го вновь занял эту должность.

Президентом Федерации по «Ала ман улаку» избран Чолпонбай Исмаилов.

На этой неделе в Кыргызстане официально зарегистрирована Федерация по национальной игре «Аламан улак». Она создана для сохранения и развития национального вида спорта, а также обеспечении правопорядка и общественной безопасности.

«Аламан улак» — традиционная кыргызская национальная игра, представляющая собой командное соревнование, в котором участники соревнуются за козленка (улак), пытаясь занести ее в ворота соперника.

