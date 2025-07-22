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Экономика

В Кыргызстане создадут Госфинхолдинг с уставным капиталом 5 миллиардов сомов

На базе Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов будет создано открытое акционерное общество «Государственный финансовый холдинг». Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что ОАО создается в целях эффективного управления государственными финансовыми активами и мобилизации внутренних ресурсов для инвестирования в экономику страны, привлечения прямых инвестиций для общенациональных и государственно-частных проектов, а также повышения эффективности деятельности хозяйственных обществ с долей государственного участия.

Согласно постановлению, уставный капитал Госфинхолдинга определяется в размере 5 миллиардов сомов путем выпуска и оплаты 5 миллионов простых именных акций номинальной стоимостью 1 тысяча сомов каждая.

Госфинхолдинг является правопреемником Финансово-кредитного фонда при Минфине, а ведомство, в свою очередь, будет учредителем и единственным акционером ОАО.

Министерству финансов поручено до 1 ноября выделить денежные средства в размере 5 миллиардов сомов для формирования уставного капитала ОАО «Госфинхолдинг» и передать земельный участок в Бишкеке (улица Абдрахманова, 133) в качестве вклада в уставный капитал.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337122/
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