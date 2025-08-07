Должность руководителей восьми медучреждений вакантна. Объявлен конкурс

Министерство здравоохранения КР сообщило об открытых вакантных должностях руководителей восьми организаций здравоохранения.
По данным ведомства, конкурс объявлен в:
- стоматологической поликлинике № 7 (Бишкек);
- спортивно-реабилитационном центре (Бишкек);
- стоматологической поликлинике Кеминского района Чуйской области;
- Нариманской территориальной больнице Кара-Сууйского района Ошской области;
- Центре общеврачебной практики Араванского района Ошской области;
- Баткенском областном центре по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека;
- Республиканском лечебно-реабилитационном центре для взрослых «Джети-Огуз»;
- Ошском специализированном центре реабилитации детей и семьи.
Как сообщили 24.kg в Минздраве, в настоящее время в резерв кадров руководителей организаций здравоохранения зачислено 447 человек, из которых 140 уже имеют право на участие в конкурсном отборе и назначении.
Включение в резерв не является основанием для автоматического назначения на руководящую должность. Чтобы получить право на участие в конкурсе, каждый кандидат обязан пройти первичную или итоговую аттестацию.
Ранее сообщалось, что первичная аттестация по квалификации «Управление здравоохранением» предполагает самостоятельную подготовку к тестированию. Итоговая аттестация проводится после прохождения профессиональной переподготовки по соответствующей программе.
Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев писал, что набравшие наивысшие баллы и участвовавшие в открытых конкурсах будут назначены руководителями максимально на два срока по пять лет.