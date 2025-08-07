Должность руководителей восьми медучреждений вакантна. Объявлен конкурс

Министерство здравоохранения КР сообщило об открытых вакантных должностях руководителей восьми организаций здравоохранения.

По данным ведомства, конкурс объявлен в:

стоматологической поликлинике № 7 (Бишкек);

спортивно-реабилитационном центре (Бишкек);

стоматологической поликлинике Кеминского района Чуйской области;

Нариманской территориальной больнице Кара-Сууйского района Ошской области;

Центре общеврачебной практики Араванского района Ошской области;

Баткенском областном центре по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека;

Республиканском лечебно-реабилитационном центре для взрослых «Джети-Огуз»;

Ошском специализированном центре реабилитации детей и семьи.

Как сообщили 24.kg в Минздраве, в настоящее время в резерв кадров руководителей организаций здравоохранения зачислено 447 человек, из которых 140 уже имеют право на участие в конкурсном отборе и назначении.

Включение в резерв не является основанием для автоматического назначения на руководящую должность. Чтобы получить право на участие в конкурсе, каждый кандидат обязан пройти первичную или итоговую аттестацию.

Ранее сообщалось, что первичная аттестация по квалификации «Управление здравоохранением» предполагает самостоятельную подготовку к тестированию. Итоговая аттестация проводится после прохождения профессиональной переподготовки по соответствующей программе.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев писал, что набравшие наивысшие баллы и участвовавшие в открытых конкурсах будут назначены руководителями максимально на два срока по пять лет.