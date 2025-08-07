Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе. Переговоры прошли в Куала-Лумпуре (Малайзия). Об этом сообщает газета Post today.

Фото пресс-службы правительства Таиланда

«Встреча комитета по урегулированию ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей завершилась. Обе стороны согласовали соглашение из 13 пунктов по соблюдению режима прекращения огня. Представители обеих стран подписали протоколы, направленные на урегулирование напряженности на границе и восстановление мира на приграничной территории», — говорится в заявлении правительства Таиланда.

Согласно документу, стороны согласились соблюдать полный режим прекращения огня на всей протяженности границы, отказаться от применения любых видов вооружений и сохранить текущее расположение войск без увеличения их численности.

Бангкок и Пномпень также выразили готовность к направлению в приграничные районы наблюдательной миссии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во главе с Малайзией для контроля за выполнением условий соглашения и взяли на себя обязательство в течение месяца провести новую встречу в формате комитета по урегулированию ситуации на границе.

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе три дня шли бои. В район стянули войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносили авиаудары по территории Камбоджи.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

Многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008 года в список Всемирного наследия.