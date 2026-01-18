РФ и Украина снова согласились на локальное перемирие: ремонт Запорожской АЭС

Россия и Украина снова согласились на локальное перемирие для ремонта линии электропередач на Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о достижении соглашения с этими странами о введении режима локального прекращения огня для ремонта последней оставшейся резервной линии электропередачи, ведущей к Запорожской атомной электростанции.

Ожидается, что ремонт ЛЭП начнется в ближайшие дни. Рафаэль Гросси подчеркнул, что это уже четвертое подобное соглашение с начала конфликта. Группа представителей МАГАТЭ вылетела из Вены для наблюдения за ремонтными работами.

2 января была повреждена и разорвана последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия, после чего ЗАЭС стала полностью зависеть от единственной работающей 750-киловольтной линии.

В декабере 2025-го стороны также пришли к временному перемирию для восстановления электричества на АЭС.