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Власть

Камчыбек Ташиев о том, как решить проблему нехватки медиков в регионах

Для решения проблемы нехватки медицинских кадров в регионах Кыргызстана необходимо пересмотреть правила поступления в вузы и формат Общереспубликанского тестирования. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, одной из основных причин, по которой выпускники медицинских вузов не желают ехать работать в регионы, является то, что большинство из них — городские.

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«В медицинские вузы поступают в основном выпускники столичных школ, так как у них больше возможностей для получения качественного образования. Абитуриенты из сельской местности не могут на равных конкурировать с ними в силу ряда объективных и субъективных причин. В результате даже очень способные дети получают низкие баллы по результатам ОРТ, от чего теряют шансы поступить. В этой связи, думаю, необходимо снизить пороговые баллы для поступления в медвузы для выпускников из сельских школ с обязательным их трудоустройством на малой родине после окончания вуза», — цитирует издание Камчыбека Ташиева.

Отметим, что согласно отчету Центра оценки в образовании и методов обучения по итогам Общереспубликанского тестирования и зачисления в вузы КР, в 2024 году в Кыргызскую государственную медицинскую академию зачислен 441 абитуриент.

Из них только 112 — это выпускники бишкекских школ, 175 — выпускники сельских школ, 101 — выпускники школ малых городов и областных центров, 48 — выпускники школ высокогорной зоны.

При этом максимальное значение тестовых баллов у выпускников сельских школ оказалось выше, чем у сверстников столичных школ, а минимальный и средний балл ниже.

из отчета ЦООМО
Фото из отчета ЦООМО
Напомним, в период приемной кампании места распределяют пропорционально количеству талонов, зарегистрированных по каждой категории школ. Конкурс в каждой категории проводится по отдельности.

Выпускники бюджетных отделений должны отработать два года по направлению, а при отказе — возместить затраты государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337196/
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