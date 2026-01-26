Минздрав Кыргызстана работает над репатриацией медицинских кадров

В Министерстве здравоохранения состоялась онлайн-встреча с кыргызскими специалистами, работающими в сфере медицины в Германии, США, Великобритании, России, странах Ближнего Востока и других государствах.

По данным пресс-центра ведомства, мероприятие прошло под председательством заместителей министра Бакытбека Кадыралиева и Темирбека Эркинова.

Читайте по теме В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому

Цель встречи заключалась в обмене профессиональным опытом, обсуждении международных практик в медицине, подготовке кадров, цифровизации здравоохранения и возможностях участия зарубежных соотечественников в развитии отечественной системы.

В ходе обсуждения специалисты представили свой опыт работы в ведущих клиниках мира и обозначили предложения по развитию отечественного здравоохранения, включая внедрение современных технологий (в том числе бронхоскопии и NGS-диагностики), цифровых решений, совершенствование онкологической, пульмонологической, трансплантологической и анестезиологической помощи, вопросы гемодиализа, мобильных клиник, упрощения лицензирования и обучения врачей.

Большая часть предложений была связана с кадровым вопросом.

Участники выразили готовность содействовать обучению кыргызстанских специалистов, организовывать стажировки, выступать с лекциями и экспертными докладами, привлекать профессоров для операций и мастер-классов.

Также поднят вопрос создания условий для возвращения специалистов в республику и участия в профессиональных проектах.

Заместители министра подчеркнули, что МЗ КР рассматривает участие зарубежных специалистов как важный ресурс развития отечественной системы и будет системно формировать площадки для дальнейшего обмена опытом. В числе обсужденных мер — очные и онлайн-встречи в странах с высокой концентрацией кыргызстанских врачей, возможность выступлений на Миррахимовских чтениях, а также участие в цифровых и кадровых реформах.

«Кадровый дефицит в медицине — один из ключевых вызовов для государства. Мы открыты к сотрудничеству и будем искать практические решения, которые позволят привлекать опыт, знания и технологии в интересах наших пациентов», — заявил Бакытбек Кадыралиев.

Встречи подобного формата станут регулярными.

«Министерство здравоохранения продолжит работу по созданию условий для участия зарубежных специалистов в научной, образовательной и клинической деятельности, включая программы стажировок, экспертной поддержки и репатриации медицинских кадров», — добавили в ведомстве.