Жаловаться на нехватку врачей в регионах продолжают главе Минздрава

Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов в рамках рабочей поездки посетил Центр общей врачебной практики Иссык-Кульского района, где ознакомился с деятельностью медицинского учреждения и строительством нового корпуса.
По данным пресс-центра ведомства, Дамир Осмонов осмотрел отделение реанимации, которое недавно отремонтировали и оснастили оборудованием, ознакомился с работой службы скорой медицинской помощи. Отмечено, что учреждение обеспечено автомобилями скорой помощи для обслуживания населения района.
Ранее на нехватку кадров чиновнику пожаловались в Кеминском ЦОВП. Этот же вопрос подняли при обсуждении состояния реанимационной службы.