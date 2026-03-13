Жаловаться на нехватку врачей в регионах продолжают главе Минздрава

Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов в рамках рабочей поездки посетил Центр общей врачебной практики Иссык-Кульского района, где ознакомился с деятельностью медицинского учреждения и строительством нового корпуса.

По данным пресс-центра ведомства, Дамир Осмонов осмотрел отделение реанимации, которое недавно отремонтировали и оснастили оборудованием, ознакомился с работой службы скорой медицинской помощи. Отмечено, что учреждение обеспечено автомобилями скорой помощи для обслуживания населения района.

В ходе встречи руководство центра озвучило вопрос дефицита медицинских кадров. Министр подчеркнул необходимость системного подхода к укреплению кадрового потенциала и поручил профильным подразделениям министерства совместно с местными органами власти проработать меры по привлечению и закреплению медицинских специалистов в регионе, включая улучшение условий труда и проживания медицинских работников.

Ранее на нехватку кадров чиновнику пожаловались в Кеминском ЦОВП. Этот же вопрос подняли при обсуждении состояния реанимационной службы.