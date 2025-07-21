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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Россия и Украина могут провести третий раунд переговоров в Стамбуле 23-24 июля

Россия и Украина могут провести третий раунд переговоров в Стамбуле 23 или 24 июля. По информации турецкого издания Independent, новые переговоры между российскими и украинскими делегациями могут состояться в среду или четверг.

из архива
Фото из архива. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

Источники издания в дипломатических кругах сообщают, что встреча будет носить технический характер и затронет ограниченный круг вопросов: организация гуманитарных коридоров, вопросы обмена военнопленными, обеспечение безопасности критической инфраструктуры и меры по охране границ.

Как сообщает The New York Times, в урегулировании конфликта появляются «слабые признаки жизни». Отмечается, что и Россия, и Украина пытаются «по-своему достучаться до Белого дома».

Ранее сообщалось, что он поручил новому главе СНБО Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией.

16 июля стало известно, что Россия призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд прямых переговоров состоялся. Об этом информировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что возобновлены поставки оружия Киеву. Он также заявил, что переговоров с Россией пока не планируется.

Напомним, второй раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Турции 2 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336978/
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