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Власть

В России предлагают ограничить объем денежных переводов мигрантов за границу

В Госдуме выступили с инициативой ограничить объем денежных переводов мигрантов за границу. Об этом пишет ТАСС.

С инициативой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратились депутаты фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин. Они заявили, что сегодня нет реальных механизмов контроля над тем, соответствуют ли суммы переводов официальным доходам иностранных граждан, работающих в России. Это, по их мнению, позволяет скрывать нелегальные доходы, избегать налогов и вывозить деньги из страны.

Авторы предложения считают, что для повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с теневой экономикой стоит ввести запрет на переводы, превышающие подтвержденную зарплату. Также они предложили обязать мигрантов предоставлять декларации о доходах при отправке за рубеж крупных сумм, усилив контроль за такими транзакциями через банки.

Ранее депутат Государственной думы Сардана Авксентьева направила письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, в котором предложила ввести дополнительное условие для получения гражданства мигрантами. Условие заключается в уплате налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период пребывания иностранцев на российской территории.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336341/
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