Экономика

Более $220 миллионов денежных переводов поступили в Кыргызстан в феврале 2026-го

Объем денежных переводов, поступивших в Кыргызстан в феврале 2026 года, составил $224,2 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк.

По его данным, основная сумма поступила из стран СНГ — $208,2 миллиона. Переводы из стран, не входящих в Содружество, составили $16 миллионов.

В феврале 2026 года объем денежных переводов из Кыргызстана составил $18,9 миллиона. Из них $17,2 миллиона отправили в страны СНГ, $1,7 миллиона — в страны, не входящие в Содружество.

Согласно официальным данным НБ КР, в феврале приток средств увеличился на $34,4 миллиона по сравнению с январем. Объем денежных переводов, поступивших в Кыргызстана за два месяца 2026 года, достиг $414 миллионов.
