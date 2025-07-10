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Власть

В Южной Корее снова арестован бывший президент Юн Сок Ель

В Южной Корее снова арестован бывший президент Юн Сок Ель. Суд Сеула во второй раз заключил его под стражу, сообщает агентство «Ренхап».

агентства «Ренхап»
Фото агентства «Ренхап». В Южной Корее снова арестован бывший президент Юн Сок Ель

Уточняется, что Спецпрокуратура Южной Кореи, которая расследует дело о введении военного положения в прошлом году, запросила ордер на арест Юн Сок Еля 6 июля. Спецпрокурор добивался выдачи ордера по пяти ключевым обвинениям. Среди них — предполагаемое нарушение экс-президентом прав членов кабинета министров перед введением военного положения. Также его обвинили в фальсификации документа и распространении ложных сведений о военном положении. Сторона защиты отвергла обвинения.

Судья удовлетворил запрос о выдаче ордера и объяснил это тем, что бывший президент может уничтожить улики по делу.

Юн Сок Еля доставили в Сеульский центр заключения, где он будет ожидать дальнейшего решения суда.

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

К Национальному собранию отправлены войска армейского спецназа. Он попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.

Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности.

Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ен Хена, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю.

Пришлось проводить досрочные выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335792/
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