Создается совет по управлению финансово-инвестиционной зоной «Тамчи»

Кабмин принял постановление о создании совета по управлению специальной финансово-инвестиционной зоной «Тамчи». Данная зона будет обладать особым правовым режимом и статусом.

Согласно документу, учреждаемый совет будет обладать независимой правоспособностью и состоять из 8 членов, включая председателя совета и руководителя управляющей компании СФИЗ «Тамчи». При этом представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и других государственных ведомств будут привлекаться к работе совета исключительно на общественных началах, то есть на безвозмездной основе.

Для обеспечения высокого профессионального уровня управления совет планирует сотрудничать с международными рекрутинговыми агентствами. Они займутся поиском и подбором квалифицированных кандидатов с международным опытом для последующего обновления и ротации состава совета.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом» в июле 2025 года. Новая зона предусматривает внедрение элементов международных финансовых стандартов, предоставление налоговых и юридических преференций для резидентов, а также применение норм общего (английского) права. Для защиты бизнеса и повышения доверия инвесторов на территории «Тамчи» будет создан международный центр по урегулированию споров.
