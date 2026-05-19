Происшествия

В Бишкеке избили пятиклассника. Милиция проводит проверку

В столичной школе № 40 в результате агрессии со стороны одноклассников пострадал ученик пятого класса. Об этом сообщила читательница 24.kg.

По ее словам, мальчик на протяжении длительного времени неоднократно подвергался избиениям со стороны одноклассников.

«Но ребенок скрывал это, а заметные следы побоев на лице объяснял тем, что упал на турнике. Недавно появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как эти же дети снова нанесли ему побои. Известно, что мальчик, который избивает, занимается спортом и физически сильнее, а его жертва — нет. Также есть видео драки, которое снимали одноклассники и пересылали среди учеников. Только недавно оно попало в руки директора школы и уже родителям пострадавшего мальчика», — сказала родственница учащегося.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе УВД Ленинского района, данный факт зарегистрирован в Журнале учета информации. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия.

О результатах будет сообщено дополнительно.
