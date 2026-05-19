Экономика

Кабмин утвердил пятилетнюю программу зеленой энергетики и микрогенерации

Кабинет министров утвердил масштабную государственную программу «Развитие возобновляемых источников энергии в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы: распределенная и микрогенерация».

Документ призван кардинально реформировать энергетический сектор страны, повысить долю экологически чистой энергии в общем балансе, снизить объемы выбросов парниковых газов и обеспечить выполнение международных климатических обязательств республики. 

Одним из главных приоритетов масштабного пятилетнего плана задекларировано создание максимально благоприятных условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций в сектор ВИЭ. 

Главная особенность новой программы заключается в фокусе на децентрализацию энергосистемы страны. Помимо строительства крупных государственных объектов, государство берет курс на поддержку микрогенерации. Это позволит обычным гражданам, фермерским хозяйствам и предприятиям малого и среднего бизнеса самостоятельно устанавливать солнечные панели, ветровые установки или микро-ГЭС для обеспечения собственных нужд и интеграции в общую сеть. 

Вместе с программой кабмин утвердил детальный план мероприятий и специальную матрицу мониторинга и оценки, которые помогут отслеживать эффективность внедрения зеленых технологий на каждом этапе.

 

Координатором реализации реформы назначено Министерство энергетики. Ведомству поручили наладить четкое взаимодействие между государственными структурами, местным самоуправлением, бизнес-сообществом и международными донорскими организациями. 

Мэрии городов, акимиаты и айыл окмоту обязаны не просто оказывать содействие инвесторам и согражданам на местах, но и официально включать пункты о развитии ВИЭ и повышении энергоэффективности в свои локальные программы развития. О проделанной работе и сборе данных по ключевым зеленым индикаторам местные органы самоуправления будут отчитываться перед Министерством энергетики каждые полгода.

Что касается финансовой стороны вопроса, государственные органы и структуры местного самоуправления должны финансировать все запланированные мероприятия строго в пределах средств, которые заложены или будут предусмотрены в республиканском бюджете с 2026 по 2030 годы.
