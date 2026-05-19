Цены в Кыргызстане растут: что подорожало больше всего с начала года

С начала 2026 года потребительские цены в Кыргызстане выросли по сравнению с декабрем 2025-го на 4 процента. В годовом выражении инфляция достигла 10,4 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала года больше всего подорожали:

тарифы на услуги для населения — на 6,6 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 5 процентов;

продукты и безалкогольные напитки — на 4,7 процента;

непродовольственные товары — на 1 процент.

Что подорожало и подешевело за четыре месяца 2026 года

Лидерство по росту цен в этом году оказалось за куриными яйцами и свежими фруктами — 18,6 и 12 процентов.

Кроме того, подорожали говядина (на 7,7 процента), баранина (на 7,1 процента), свежие овощи и картофель (обе позиции — на 5,2 процента).

Выросли цены на колбасные и другие консервированные мясные изделия (на 4,2 процента), сахар и растительные масла (на 2,1 процента), рыбу (на 1 процент).

Подешевели с начала года на разливное молоко (на 4 процента) и рис (на 1,4 процента).

Апрельская динамика цен

В апреле по сравнению с мартом 2026 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 0,7 процента.

Подорожали:

алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,8 процента;

тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,2 процента;

непродовольственные товары — на 0,5 процента;

продукты и безалкогольные напитки — на 0,4 процента.

В апреле больше всего подорожали свежие фрукты (на 3,9 процента), свежее мясо (на 2,1 процента), включая говядину (на 2,2 процента) и баранину (на 1,9 процента), и картофель (на 2,2 процента).

Есть продукты, которые в апреле подешевели: разливное молоко (на 4,3 процента), рис и гречневая крупа (на 1,3 процента), сахар (на 1 процент).

Что дорожало по регионам больше всего

В январе — апреле этого года цены и тарифы выросли во всех регионах Кыргызстана, отметили в Нацстаткоме.

Максимальный рост стоимости (8,7 процента) зафиксировали в Ошской области: здесь больше всего на алкогольные напитки и табачные изделия (на 13,3 процента), непродовольственные товары (на 6,7 процента), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 5,6 процента) и тарифов на услуги, оказываемые населению (на 15,4 процента).

Повышение потребительских цен и тарифов в апреле по сравнению с февралем также отмечалось во всех регионах республики.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За последнюю неделю его стоимость снизилась на 360 сомов — до 7 тысяч 574 сомов.

За неделю в Бишкеке подорожали перец, лук, груши, яйца и растительное масло. Подешевели картофель, огурцы, помидоры и морковь.

24.kg еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Как растет зарплата в Кыргызстане

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 304 сома. С начала года она подорожала на 851 сом, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 1 тысячу 389 сомов.

В марте 2026 года (по сравнению с мартом 2025-го), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 15,8 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по сведениям НСК, составляет в Кыргызстане 46 тысяч 731 сом.

Число официально зарегистрированных в республике безработных по итогам января — марта 2026-го — 38,7 тысячи человек. Это на 18,2 процента меньше, чем годом ранее.