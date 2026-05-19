10:29
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Экономика

Цены в Кыргызстане растут: что подорожало больше всего с начала года

С начала 2026 года потребительские цены в Кыргызстане выросли по сравнению с декабрем 2025-го на 4 процента. В годовом выражении инфляция достигла 10,4 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала года больше всего подорожали:

  • тарифы на услуги для населения — на 6,6 процента;
  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 5 процентов;
  • продукты и безалкогольные напитки — на 4,7 процента;
  • непродовольственные товары — на 1 процент.

Что подорожало и подешевело за четыре месяца 2026 года

Лидерство по росту цен в этом году оказалось за куриными яйцами и свежими фруктами — 18,6 и 12 процентов.

Кроме того, подорожали говядина (на 7,7 процента), баранина (на 7,1 процента), свежие овощи и картофель (обе позиции — на 5,2 процента).

Выросли цены на колбасные и другие консервированные мясные изделия (на 4,2 процента), сахар и растительные масла (на 2,1 процента), рыбу (на 1 процент).

Подешевели с начала года на разливное молоко (на 4 процента) и рис (на 1,4 процента).

Апрельская динамика цен

В апреле по сравнению с мартом 2026 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 0,7 процента.

Подорожали:

  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,8 процента;
  • тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,2 процента;
  • непродовольственные товары — на 0,5 процента;
  • продукты и безалкогольные напитки — на 0,4 процента.

В апреле больше всего подорожали свежие фрукты (на 3,9 процента), свежее мясо (на 2,1 процента), включая говядину (на 2,2 процента) и баранину (на 1,9 процента), и картофель (на 2,2 процента).

Есть продукты, которые в апреле подешевели: разливное молоко (на 4,3 процента), рис и гречневая крупа (на 1,3 процента), сахар (на 1 процент).

Что дорожало по регионам больше всего

В январе — апреле этого года цены и тарифы выросли во всех регионах Кыргызстана, отметили в Нацстаткоме.

Максимальный рост стоимости (8,7 процента) зафиксировали в Ошской области: здесь больше всего на алкогольные напитки и табачные изделия (на 13,3 процента), непродовольственные товары (на 6,7 процента), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 5,6 процента) и тарифов на услуги, оказываемые населению (на 15,4 процента).

Повышение потребительских цен и тарифов в апреле по сравнению с февралем также отмечалось во всех регионах республики.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За последнюю неделю его стоимость снизилась на 360 сомов — до 7 тысяч 574 сомов.

За неделю в Бишкеке подорожали перец, лук, груши, яйца и растительное масло. Подешевели картофель, огурцы, помидоры и морковь.

24.kg еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 304 сома. С начала года она подорожала на 851 сом, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 1 тысячу 389 сомов.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В марте 2026 года (по сравнению с мартом 2025-го), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 15,8 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по сведениям НСК, составляет в Кыргызстане 46 тысяч 731 сом.

Число официально зарегистрированных в республике безработных по итогам января — марта 2026-го — 38,7 тысячи человек. Это на 18,2 процента меньше, чем годом ранее.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/374202/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 2,8 миллиарда человек живут в плохих жилищных условиях — ООН
ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с начала 2026 года
Цены на продукты в мае: в Кыргызстане подорожали лук, мясо и картофель
Рынок жилья в Бишкеке и Оше: весеннее охлаждение цен в частном секторе
Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
Антимонопольная служба опровергла заявления о «самых высоких ценах» в КР
Цены на ГСМ в Кыргызстане растут, но они ниже, чем в Узбекистане и Таджикистане
Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России
Цены в Кыргызстане увеличиваются и почти догнали рост зарплаты
Квартиры в Бишкеке в марте подорожали почти на 17 процентов, в Оше все стабильно
Популярные новости
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и&nbsp;юаня: курс валют на&nbsp;18&nbsp;мая Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из&nbsp;Беларуси дешевле почти в&nbsp;два раза Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза
ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с&nbsp;начала 2026 года ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с начала 2026 года
Для разработки месторождения Жетим-Тоо ищут инвестора Для разработки месторождения Жетим-Тоо ищут инвестора
Бизнес
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
19 мая, вторник
10:22
В ближайшие три часа в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер В ближайшие три часа в Бишкеке и Чуйской долине ожидает...
10:10
Кабмин утвердил пятилетнюю программу зеленой энергетики и микрогенерации
10:00
Цены в Кыргызстане растут: что подорожало больше всего с начала года
09:57
Экосистема меняется: в озере Иссык-Куль активно развиваются нитчатые водоросли
09:52
В Бишкеке государству вернули помещения бассейна на территории спорткомплекса