Общество

В Бишкеке начался капитальный ремонт здания, где расположены редакции госгазет

Начали капитальный ремонт здания, в котором расположены редакции газет «Кыргыз Туусу», «Эркин Тоо», «Слово Кыргызстана», а также литературного журнала «Ала Тоо» и детского журнала «Байчечекей». Об этом руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков написал на своей странице в соцсетях.

По его данным, здание было построено и введено в эксплуатацию в 1931 году.

«За долгое время оно сильно обветшало и ни разу не ремонтировалось. Его текущее состояние было таким, что работать там было крайне тяжело. На эту проблему обратил внимание наш президент КР, и начались работы по капитальному ремонту. После завершения будут созданы современные условия, соответствующие требованиям времени», — отметил Дайырбек Орунбеков.
