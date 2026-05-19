Комитет одобрил законопроект об изменении системы избирательных комиссий КР

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект о масштабном изменении системы избирательных комиссий Кыргызстана. Документ предусматривает создание окружных избирательных комиссий по выборам депутатов ЖК и расширение их полномочий.

Как отметила один из инициаторов законопроекта Гульнара Акимбаева, инициатива направлена на устранение правовых пробелов и унификацию всей системы избирательных комиссий.

«Сейчас единая система избиркомов включает центральную, территориальные и участковые комиссии. Законопроект предлагает официально добавить в нее окружные избиркомы. Согласно проекту, окружные комиссии будут формироваться ЦИК только на период парламентских выборов — из членов и резерва территориальных избиркомов. После официального опубликования результатов выборов их полномочия прекратятся.

Каждая окружная комиссия должна состоять минимум из 12 человек. Если округ охватывает один район или город, комиссия будет формироваться из состава соответствующей территориальной комиссии и ее резерва. Если один округ объединяет несколько районов или городов — из нескольких территориальных комиссий», — сказала она.

Проект дает окружным избиркомам широкий круг полномочий. Они смогут:

контролировать соблюдение избирательного законодательства;

координировать работу участковых комиссий;

уточнять списки избирателей;

организовывать встречи кандидатов с избирателями;

рассматривать жалобы на действия участковых комиссий;

устанавливать итоги голосования по округу;

признавать результаты голосования на отдельных участках недействительными.

Кроме того, окружные комиссии получат право привлекать внештатных сотрудников по трудовым договорам и обучать членов участковых комиссий.

Отдельным блоком прописан механизм роспуска окружных избиркомов. Их смогут расформировывать вышестоящие комиссии в случае нарушений законодательства, неисполнения судебных решений или нарушений порядка формирования комиссий. После этого новый состав должен быть создан максимум за три дня.

Поправками также предлагается убрать из закона нормы о выборах глав исполнительных органов местного самоуправления, поскольку этот институт уже упразднен.

Дополнительно законопроект: