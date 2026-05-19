11:45
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Власть

Комитет одобрил законопроект об изменении системы избирательных комиссий КР

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект о масштабном изменении системы избирательных комиссий Кыргызстана. Документ предусматривает создание окружных избирательных комиссий по выборам депутатов ЖК и расширение их полномочий.

Как отметила один из инициаторов законопроекта Гульнара Акимбаева, инициатива направлена на устранение правовых пробелов и унификацию всей системы избирательных комиссий.

«Сейчас единая система избиркомов включает центральную, территориальные и участковые комиссии. Законопроект предлагает официально добавить в нее окружные избиркомы. Согласно проекту, окружные комиссии будут формироваться ЦИК только на период парламентских выборов — из членов и резерва территориальных избиркомов. После официального опубликования результатов выборов их полномочия прекратятся.

Каждая окружная комиссия должна состоять минимум из 12 человек. Если округ охватывает один район или город, комиссия будет формироваться из состава соответствующей территориальной комиссии и ее резерва. Если один округ объединяет несколько районов или городов — из нескольких территориальных комиссий», — сказала она.

Проект дает окружным избиркомам широкий круг полномочий. Они смогут:

  • контролировать соблюдение избирательного законодательства;
  • координировать работу участковых комиссий;
  • уточнять списки избирателей;
  • организовывать встречи кандидатов с избирателями;
  • рассматривать жалобы на действия участковых комиссий;
  • устанавливать итоги голосования по округу;
  • признавать результаты голосования на отдельных участках недействительными.

Кроме того, окружные комиссии получат право привлекать внештатных сотрудников по трудовым договорам и обучать членов участковых комиссий.

Отдельным блоком прописан механизм роспуска окружных избиркомов. Их смогут расформировывать вышестоящие комиссии в случае нарушений законодательства, неисполнения судебных решений или нарушений порядка формирования комиссий. После этого новый состав должен быть создан максимум за три дня.

Поправками также предлагается убрать из закона нормы о выборах глав исполнительных органов местного самоуправления, поскольку этот институт уже упразднен.

Дополнительно законопроект:

  • заменяет термин «правительство» «кабинетом министров»;
  • исключает упоминание факсимильной связи;
  • убирает обязательную публикацию финансовых отчетов избиркомов в бюллетене ЦИК, оставляя размещение на официальном сайте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374372/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
В КР хотят создать окружные избиркомы с правом отмены итогов голосования
Жогорку Кенеш одобрил сокращение числа членов ЦИК КР
Комитет ЖК одобрил сокращение числа членов ЦИК КР
Выборную систему обновляют: в ЖК внесли поправки в закон о ЦИК
Мирлан Жеенчороев получил мандат. ЦИК зарегистрировала его по округу № 21
ЦИК отменила регистрацию в депутаты ЖК Чингиза Айдарбекова
Акбалык Жумалиева назначена заместителем председателя ЦИК
ЦИК признала Улана Сариева депутатом Жогорку Кенеша
ЦИК сегодня передаст мандат депутата Улану Сариеву
Чингиз Айдарбеков подал заявление в ЦИК о выдаче ему мандата
Популярные новости
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Канатбек Абдрахматов освобожден от&nbsp;должности президента Академии наук&nbsp;КР Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
Садыр Жапаров посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в&nbsp;Туркестане Садыр Жапаров посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане
Бизнес
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
19 мая, вторник
11:38
В Курман айт ЦОН работать не будут В Курман айт ЦОН работать не будут
11:35
В Бишкеке запустят электронное табло «100 дней до VI Всемирных игр кочевников»
11:34
Национальную сборную по культуре сформируют в Кыргызстане к Играм кочевников
11:31
В Токмоке задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью
11:25
Кабмин ввел жесткую систему оценки эффективности для региональных властей КР