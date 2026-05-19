10:31
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Общество

Экосистема меняется: в озере Иссык-Куль активно развиваются нитчатые водоросли

На берегу озера Иссык-Куль активно развиваются нитчатые водоросли и микробные обрастания — один из первых визуальных сигналов изменений в прибрежной экосистеме. Об этом сообщает гляциолог Гулбара Оморова.

«Я случайно оказалась на пляже Барскоон, и у меня было всего 10 минут, чтобы пройтись и быстро посмотреть берег. Часто читаю полевые заметки исследователей нашей жемчужины и решила зафиксировать весенние параметры воды в трех точках. Они показали, что прибрежная вода находится в состоянии высокой биологической активности. В такой среде быстро растут водоросли, меняется химический баланс, без того уязвимая экосистема становится более чувствительной к внешним антропогенным воздействиям», — написала она в Facebook.

Гулбара Оморова подчеркнула, что особенно тревожный сигнал — сочетание высокого pH и умеренно низкого ORP.

«Часто это связано с интенсивным развитием водорослей и разложением органического вещества прямо в береговой зоне. Эти процессы часто усиливаются при сочетании природных и антропогенных факторов, таких как поступление биогенных веществ (азот, фосфор), слабый водообмен/повышение температуры воды. Важно понимать: увеличение таких участков — это уже ранний сигнал трансформации прибрежной зоны. То, что мы видим, — это не просто водоросли, это признак того, как меняется берег. Поэтому именно прибрежная зона первой реагирует на любые изменения, будь то климат, загрязнения, рост нагрузки со стороны человека», — говорится в сообщении.

Специалист отметила, что хаотичная застройка на берегу озера должна быть остановлена и строго урегулирована.

«Без очистных сооружений и контроля стоков все стекает в озеро. Это уже сильно влияет на прибрежную экосистему и усиливает зарастание таких водорослей. Иссык-Куль — закрытая и уязвимая система, и береговая зона требует жесткой защиты и мониторинга, а не хаотичного без контроля освоения», — добавила она.

Ранее эколог Нурзат Тотубаева сообщала, что традиционно Иссык-Куль считался ультраолиготрофным водоемом с кристально чистой водой и низкой биологической продуктивностью. Однако из-за роста рекреационной нагрузки ситуация начала меняться: «Наши исследования показывают, что в ряде точек озеро переходит от ультраолиготрофного к мезотрофному состоянию. Это тревожный сигнал».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374350/
просмотров: 445
Версия для печати
Материалы по теме
На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
На Иссык-Куле пройдет этап чемпионата мира UIM F1H2O
Ужесточить наказание за гидроциклы, вырубку облепихи и грязные стоки хотят в КР
На пляже Иссык-Куля проверяют происхождение маслянистых пятен
В ЖК предлагают ужесточить наказание за установку сетей на Иссык-Куле
Перед сезоном усиливают контроль. Глава МВД проверил милицию на Иссык-Куле
Геопарки как новая точка роста: на Иссык-Куле обсудили будущее горных регионов
Засыпка берега Иссык-Куля: эколог предупредил об опасных последствиях в будущем
Стройкомпании проверяют, сбрасывают ли они песок и грунт в Иссык-Куль
Скандал на Иссык-Куле, в Минстрое ответили на слухи о засыпке берега
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
Бизнес
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
19 мая, вторник
10:22
В ближайшие три часа в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер В ближайшие три часа в Бишкеке и Чуйской долине ожидает...
10:10
Кабмин утвердил пятилетнюю программу зеленой энергетики и микрогенерации
10:00
Цены в Кыргызстане растут: что подорожало больше всего с начала года
09:57
Экосистема меняется: в озере Иссык-Куль активно развиваются нитчатые водоросли
09:52
В Бишкеке государству вернули помещения бассейна на территории спорткомплекса