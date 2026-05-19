Экосистема меняется: в озере Иссык-Куль активно развиваются нитчатые водоросли

На берегу озера Иссык-Куль активно развиваются нитчатые водоросли и микробные обрастания — один из первых визуальных сигналов изменений в прибрежной экосистеме. Об этом сообщает гляциолог Гулбара Оморова.

«Я случайно оказалась на пляже Барскоон, и у меня было всего 10 минут, чтобы пройтись и быстро посмотреть берег. Часто читаю полевые заметки исследователей нашей жемчужины и решила зафиксировать весенние параметры воды в трех точках. Они показали, что прибрежная вода находится в состоянии высокой биологической активности. В такой среде быстро растут водоросли, меняется химический баланс, без того уязвимая экосистема становится более чувствительной к внешним антропогенным воздействиям», — написала она в Facebook.

Гулбара Оморова подчеркнула, что особенно тревожный сигнал — сочетание высокого pH и умеренно низкого ORP.

«Часто это связано с интенсивным развитием водорослей и разложением органического вещества прямо в береговой зоне. Эти процессы часто усиливаются при сочетании природных и антропогенных факторов, таких как поступление биогенных веществ (азот, фосфор), слабый водообмен/повышение температуры воды. Важно понимать: увеличение таких участков — это уже ранний сигнал трансформации прибрежной зоны. То, что мы видим, — это не просто водоросли, это признак того, как меняется берег. Поэтому именно прибрежная зона первой реагирует на любые изменения, будь то климат, загрязнения, рост нагрузки со стороны человека», — говорится в сообщении.

Специалист отметила, что хаотичная застройка на берегу озера должна быть остановлена и строго урегулирована.

«Без очистных сооружений и контроля стоков все стекает в озеро. Это уже сильно влияет на прибрежную экосистему и усиливает зарастание таких водорослей. Иссык-Куль — закрытая и уязвимая система, и береговая зона требует жесткой защиты и мониторинга, а не хаотичного без контроля освоения», — добавила она.

Ранее эколог Нурзат Тотубаева сообщала, что традиционно Иссык-Куль считался ультраолиготрофным водоемом с кристально чистой водой и низкой биологической продуктивностью. Однако из-за роста рекреационной нагрузки ситуация начала меняться: «Наши исследования показывают, что в ряде точек озеро переходит от ультраолиготрофного к мезотрофному состоянию. Это тревожный сигнал».