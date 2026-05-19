Общество

В Свердловском районе Бишкека построят индустриально-логистический центр

Кабмин принял постановление о трансформации земельного участка в черте столицы под строительство крупного индустриально-логистического центра. Инициатива нацелена на развитие промышленной и логистической инфраструктуры города.

Согласно документу, трансформации подвергся участок орошаемой пашни общей площадью 1 гектар, расположенный в Свердловском районе и находящийся в частной собственности. Данный надел переведен из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

На мэрию Бишкека возложен комплекс обязательств по реализации данного проекта и контролю за целевым использованием выделенной территории. Городские власти обязаны внести необходимые изменения в земельно-учетную документацию и обеспечить строгий надзор за ходом работ. 

Особое внимание в постановлении уделено экологии и сохранению наследия. Проект должен реализовываться с соблюдением требований охраны окружающей среды, а в случае обнаружения на участке объектов историко-культурного наследия они подлежат обязательному сохранению. 
