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Власть

Садыр Жапаров выступил на экономическом и инвестиционном форуме в Душанбе

«Мы придаем большое значение поддержке региональных инициатив, запуску межгосударственных проектов, созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций на местах», — отметил Садыр Жапаров сегодня, 8 июля, выступая на инвестиционном и экономическом форуме Кыргызстана и Таджикистана во «Дворце независимости» в Душанбе.

По данным пресс-службы главы государства, в форуме принимает участие около 500 представителей бизнеса из Кыргызстана и Таджикистана.

«Он начал свою работу 7 июля с практической части, включающей бизнес-визиты, где предприниматели посетили предприятия и познакомились с потенциальными партнерами в сфере туризма, производства, оптовой и розничной торговли», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335610/
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